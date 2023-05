"Passt perfekt": Aufstiegstrainer Kompany verlängert langfristig bei Burnley

Der zukünftige Premier-League-Klub FC Burnley und Trainer Vincent Kompany haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. Unter dem 37-Jährigen gelang den Clarets der direkte Wiederaufstieg.

Bindet sich langfristig an den FC Burnley: Vincent Kompany. IMAGO/PA Images

Bereits sechs Spieltage vor Schluss hatte sich der FC Burnley samt Trainer Vincent Kompany den Wiederaufstieg in die Premier League gesichert. Seit seiner Amtsübernahme im Sommer vergangenen Jahres überzeugte der Belgier, der als Spieler neben Manchester City auch unter anderem für den HSV aufgelaufen war, auf ganzer Linie.

Vertrag bis 2028

Auch einen Spieltag vor Saisonende thronen die Clarets an der Spitze der zweithöchsten englischen Spielklasse - mit ganzen zehn Zählern Vorsprung auf Verfolger und Mitaufsteiger Sheffield United. Während der bisherige Vertrag des 37-Jährigen 2025 ausgelaufen wäre, bindet der Klub seinen Erfolgscoach nun bis mindestens 2028.

Erfolgstrainer als "außergewöhnliche Führungspersönlichkeit"

Ein Zeichen absoluter Wertschätzung, die Präsident Alan Pace zusätzlich in der Vereinsmitteilung zum Ausdruck bringt: "Er ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, die immer höhere Maßstäbe setzt und unseren Klub auf das Niveau bringt, das wir alle erreichen wollen", so Pace. Kompany sei ihm Hinblick auf "die Zukunft des FC Burnley" das passende Puzzlestück auf der Trainerposition.

Für den Coach selbst habe sich die Aufgabe "von Anfang an richtig angefühlt", weshalb es sich entsprechend "richtig anfühlt, für die nächsten fünf Jahre zu unterschreiben." Ein letztes Championship-Spiel verbleibt den Clarets noch: Am Montag um 16 Uhr ist Cardiff City zu Gast im Turf Moor, das man laut Kompany "gemeinsam mit den Fans wieder zu einer Festung gemacht hat." Lediglich eine Niederlage musste Burnley im heimischen Stadion in dieser Spielzeit bis dato einstecken.