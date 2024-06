"Passt optimal ins Profil": Osnabrück verpflichtet Richter

Der VfL Osnabrück hat einen neuen Keeper gefunden. David Richter wechselt von Ligakonkurrent 1860 München nach Niedersachsen.

Den Nachfolger für die beiden abgewanderten Stammkräfte Lennart Grill (Rückkehr zu Union Berlin nach abgelaufener Leihe) und Philipp Kühn (Ziel noch offen) präsentierte der VfL Osnabrück am Donnerstag: David Richter soll die Lücke im Tor des Zweitligaabsteigers schließen und der niedersächsischen Abwehrreihe vor sich Sicherheit geben.

Richters "Bestwerte" und Potenzial überzeugen Kaufmann

Laut Philipp Kaufmann, Sportgeschäftsführer beim VfL, bringt der gebürtige Berliner dafür alles mit. "Nicht nur aufgrund seiner Körpergröße hat er insbesondere bei hohen Hereingaben in die Box eine gute Strafraumbeherrschung. Er hat Bestwerte bei der Vereitelung von Großchancen erzielt", lobt Kaufmann den 25-Jährigen, der in der abgelaufenen Spielzeit elf Drittligaspiele für 1860 München bestritt. Qualitäten, mit denen Richter "optimal in unser definiertes Profil passt".

Die Ende der Fahnenstange sei damit zudem noch nicht erreicht. So attestiert Kaufmann seinem Neuzugang "weiteres Entwicklungspotenzial", das Torwarttrainer Marian Unger, langjähriger Beobachter Richters, aus dem neuen Keeper herauskitzeln soll - sehr zur Freude des ehemaligen Erfurters und Fürstenwalders selbst. "Der VfL war in den vergangenen Jahren immer ein Standort, bei dem sich Torhüter stark weiterentwickeln konnten", wird dieser zitiert und möchte das in ihn gesetzte Vertrauen ab dem Start der Vorbereitung "mit Leistung zurückgeben".