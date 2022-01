"Passt hervorragend": Duda neuer Trainer beim Berliner AK

Nach dem Abgang von André Meyer war der Berliner AK 07 auf der Suche nach einem neuen Trainer. Mit Benjamin Duda wurde dieser gefunden.

Der 33-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten VfB Germania Halberstadt in die Hauptstadt und unterzeichnete am Donnerstag einen Kontrakt bis 2023, der auch für die 3. Liga gültig ist. Schon am Freitag soll er das Training beim Regionalligisten übernehmen. Vorgänger Meyer hatte es nach eineinhalb Jahren beim BAK eine Liga höher zum Halleschen FC gezogen.

Bei den Berlinern hat man "ein gutes Gefühl" mit Duda. Man habe "mit vielen Trainern gesprochen", so Vereinspräsident Ebubekir Han, der gebürtige Niedersachse passe "hervorragend ins gesuchte Trainerprofil". Han weiter: "Benjamin ist jung, hungrig, dynamisch und passt zu unseren Ideen sowie Erwartungen bis 2023/24."

Nach mehreren Jahren im NLZ von Eintracht Braunschweig, wo Duda unter anderem die U 17 betreute, trainierte Duda zwei Saisons lang den VfV Hildesheim. Bei Halberstadt, dem Tabellen-15. der Regionalliga Nordost, stand er nur ein halbes Jahr an der Seitenlinie.

Der BAK startet als Tabellendritter mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter BFC Dynamo - bei einem Spiel weniger - ins Jahr 2022. Am 22. Januar steht im Landespokal beim SV Empor Berlin das erste Pflichtspiel für Duda als BAK-Trainer an.