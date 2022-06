"Passt exakt zur Spielphilosophie": Magdeburg verpflichtet Keeper Boss

Der 1. FC Magdeburg hat Tim Boss (28) vom SV Wehen Wiesbaden verpflichtet. Das gab der Zweitliga-Aufsteiger am Donnerstag bekannt.

Tim Boss wurde bei Bayer Leverkusen und dem Wuppertaler SV ausgebildet, 2012 sammelte der gebürtige Kölner erste Erfahrungen in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Von dort ging es über Wattenscheid zu Fortuna Köln, wo er lange Stammtorhüter in der 3. Liga war. 2018 heuerte Boss bei Dynamo Dresden an, nach weiteren zwei Jahren folgte der Wechsel nach Wiesbaden.

Beim SVWW war Boss auf Anhieb gesetzt, stand insgesamt in 37 Pflichtspielen zwischen den Pfosten. In der vergangenen Saison war der 28-Jährige dann aber auch wegen einer Verletzung nur noch zweite Wahl.

Bei seinen vielen Stationen sammelte Boss reichlich Erfahrungen, in seiner Vita steht ein Zweitligaspiel sowie 98 Partien in der 3. Liga und 75 Regionalligaspiele. "Mit Tim haben wir einen Torhüter mit Erfahrung, der insbesondere auch durch seine spielerischen Fähigkeiten exakt in die von uns bevorzugte Spielphilosophie passt. Er wird die auf ihn zukommende Herausforderung annehmen", kommentiert Geschäftsführer Otmar Schork die Verpflichtung in einer Vereinsmitteilung.