"Passt einfach alles": Rekordtorjäger Verhoek verlängert in Rostock

Hansa Rostock macht nach dem so gut wie sicheren Klassenerhalt weiter Nägel mit Köpfen: Top-Torjäger John Verhoek bleibt der Hansa-Kogge erhalten.

Verhoek setzte am Montag seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt, der eine Laufzeit bis Juni 2024 besitzt. Sein alter Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. "Es passt einfach alles. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl - Rostock ist eine lebenswerte Stadt", lobte Verhoek auf der Klub-Website seine zweite Heimat. "Das Gesamtpaket aus den Bedingungen rund um den Verein, die Beziehung zu den fantastischen Fans und den erfolgreich eingeschlagenen Weg: Das gibt man nicht so leicht auf."

Verhoek steigerte sich nach durchwachsenem Start

Auch Verhoek ist an der Ostsee persönlich auf den Erfolgsweg abgebogen. Denn als er im Sommer 2019 von der Hansa-Kogge als vertragsloser Spieler verpflichtet wurde, lief es alles andere als rund. Über Kurzeinsätze kam er zunächst nicht hinaus, es dauerte bis zum 24. Spieltag der 3. Liga ehe ihm sein erstes Tor im Hansa-Trikot gelang. Besser lief es dann in der Aufstiegssaison 2020/21, als der Niederländer 29 seiner 31 Ligaeinsätze von Beginn an bestritt und dabei zwölf Tore erzielte. In dieser Spielzeit sattelte er dann nochmals drauf: In 30 Punktspiel-Einsätzen gelangen ihm satte 17 Tore - so viele wie noch keinem Rostocker Angreifer in der 2. Liga.

"John hat eindrucksvoll bewiesen, dass sich ein Spieler auch mit über 30 Jahren immer noch weiterentwickeln kann, wenn er den nötigen Ehrgeiz dazu hat", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen. "John hat sich von Saison zu Saison gesteigert, seitdem er für den FC Hansa Rostock spielt. Er ist heute einer der Toptorjäger der 2. Liga, und wir sind froh, dass er und seine Familie weiterhin in Rostock bleiben."

Dritte Verlängerung im April

Damit haben die Rostocker binnen kurzer Zeit auf drei wichtigen Positionen Planungssicherheit geschaffen. Denn ebenfalls erst im April haben Abwehrchef Damian Roßbach und Aufstiegstrainer Jens Härtel ihre Verträge verlängert.