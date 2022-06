Passt das? So denkt Kovac über Kruse

Es wird mit Spannung erwartet, wie Max Kruse und Niko Kovac beim VfL Wolfsburg auskommen werden. Im Interview mit "Sky" wurde der neue Trainer nun direkt auf den Offensivmann angesprochen.

Passt das? Niko Kovac, der Disziplinfanatiker, und Max Kruse, der offen damit umgeht, dass er kein Trainings-Weltmeister ist? In drei Wochen wird es darauf die ersten Antworten geben, wenn der neue Trainer am 20. Juni beim VfL loslegt. Zunächst steht Leistungsdiagnostik auf dem Programm, zwei Tage später beginnt offiziell das Training. Dann muss Kruse zeigen, dass er gewillt ist, den neuen Weg unter Kovac mitzugehen.

Kruse muss "sich erst mal dran gewöhnen"

Gekommen ist der Offensivmann im vergangenen Winter von Union Berlin auch deshalb, weil Florian Kohfeldt in Wolfsburg das Sagen hatte. Jener Trainer, mit dem er zu Bremer Zeiten und auch jetzt beim VfL bestens klargekommen ist. Doch nun ist Kohfeldt weg, ab dem 20. Juni gibt Kovac die Richtung vor. „Ich habe mit Niko Kovac noch nie zusammengearbeitet, deswegen kann ich das sehr schwer beurteilen", sagte Kruse dieser Tage bei ran.de. "Es ist jetzt was anderes, da muss man sich erst mal dran gewöhnen."

Eine Kennlernphase, die darüber entscheiden wird, welche Perspektive Kruse (Vertrag bis 2023 mit Verlängerungsoption) in Wolfsburg hat. Seine durchaus vom Erfolg gekrönte Arbeitseinstellung passt jedenfalls nur bedingt zu den Vorstellungen des neuen Trainers. "Es gibt Spieler, die die ganze Woche den Fokus auf das Training legen müssen, um am Wochenende performen zu können", betonte Kruse im Frühjahr und fügte an: "Dazu gehöre ich nicht."

Kovac ist Fitness und Kondition wichtig

Wie denkt Kovac vorab über Kruse? Im Interview mit "Sky" antwortete der 50-Jährige zu Wochenbeginn allgemein auf die konkrete Nachfrage zu seinem 34-jährigen Offensivmann. "Für mich ist erst einmal jeder Spieler gleich", sagt der Fußballlehrer. "Wenn die Leistung stimmt, dann kriegt jeder das, was ihm zusteht. Egal, ob er älter oder jünger ist, ob er mehr oder weniger Erfahrung hat." Nur, eines macht Kovac auch jetzt schon klar: Das Thema Fitness und Kondition ist ihm wichtig. "Wenn ich nicht die Fähigkeiten habe, 90 Minuten zu gehen, dann fange ich an zu kalkulieren. Dann spare ich mir immer irgendwo einen Weg in die Offensive, aber auch in die Defensive. Das heißt, es gehen gewisse Situationen in der Offensive baden und nach hinten kassiert man vielleicht Chancen oder Gegentreffer. Das ist für mich ein wichtiger Punkt."

Drückt Kovac ein Auge zu?

Den Kruse bislang etwas anders für sich gestaltet hat: "Man kann natürlich 13 Kilometer laufen und zwölf davon falsch", sagte er. „Ich versuche, die richtigen Wege zu gehen und ein bisschen mit Auge im Spiel unterwegs zu sein und stehe dann oft richtig." Das genügte zuletzt noch unter Kohfeldt. Doch passt das auch zu Kovac? „Ordnung und Disziplin ist eine Voraussetzung, für mich ist es aber auch wichtig, dass Spieler gewisse Freiheiten haben", erklärt der Kroate. "Ich drücke gerne mal ein Auge zu, vielleicht auch zwei. Aber es muss alles in den Kontext passen."