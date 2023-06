"Passt charakterlich und sportlich": Ziegele verstärkt Regensburg

Jahn Regensburg hat sich mit Blick auf die kommende Saison in der Innenverteidigung verstärkt. Robin Ziegele, zuletzt beim FSV Zwickau aktiv, wechselt zum SSV.

Der Zweitliga-Absteiger der abgelaufenen Saison schraubt weiter am Kader für die kommende Spielzeit in der 3. Liga. Kurz vor dem Start in die Vorbereitung steht mit Ziegele nun bereits der zehnte Neuzugang fest. Der 26-jährige Innenverteidiger kommt vom FSV Zwickau in die Oberpfalz und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2025.

"Robin hat bereits in den vergangenen Spielzeiten bewiesen, welche Qualitäten er im defensiven Bereich besitzt", wird Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des Jahn, auf der SSV-Website zitiert, "er passt charakterlich und sportlich gut ins Team und wir freuen uns, ihn im Jahn-Trikot auflaufen zu sehen."

Stationen in Wolfsburg, Münster und Zwickau

Mit Ziegele erhält der Regensburger Kader Zweitliga- und Drittligaerfahrung. Nach der fußballerischen Ausbildung beim VfL Wolfsburg (2004 bis 2019) wechselte der 26-Jährige nach Braunschweig, wo er neben 20 Spielen in der 3. Liga auch 15-mal in der 2. Spielklasse und zweimal im DFB-Pokal auf dem Platz stand. Über Preußen Münster (2021 bis 2022) und den FSV Zwickau (2022 bis 2023), wo er in 27 Einsätzen drei Tore erzielte, zieht es Ziegele jetzt zum SSV.

Der Innenverteidiger selbst ist "wirklich froh", in Regensburg zu sein: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen liefen sehr gut. In den nächsten Wochen und Monaten möchte ich mich weiterentwickeln und vor allem der Mannschaft mit meinen Qualitäten und als Teamplayer helfen."