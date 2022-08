"Passmaschine" Weigl: Spannung bis zum Schluss

Für portugiesische Medien war der Deal mit Julian Weigl schon klar, doch zumindest am Mittwoch blieb die Bestätigung von Borussia Mönchengladbach aus.

Stark mit dem Ball am Fuß: Benficas Julian Weigl. picture alliance / NurPhoto

Auf den ersten Blick scheinen die Gladbacher gerade in der (defensiven) Mittelfeld-Zentrale sehr ordentlich besetzt. Dennoch würde es aus Sicht von Trainer Daniel Farke durchaus Sinn machen, in Julian Weigl einen ausgemachten Ballverteiler hinzu zu holen.

Weigls Qualitäten schätzt Farke schon seit der gemeinsamen Zeit in Dortmund, auch wenn der damalige U-23-Trainer nicht direkt mit dem ballsicheren Mittelfeldmann zusammenarbeitete. Auch Manager Roland Virkus hat Weigl schon seit dessen Jugendzeiten auf dem Schirm.

Gladbach hat auf der Sechs viel Qualität

Auf der Sechs ist Borussia schon ausgezeichnet besetzt, zuletzt meist mit dem erfahrenen Christoph Kramer, der dem Spiel Struktur zu verleihen versteht, sowie dem dynamischen Manu Koné, dem Aufsteiger der vorigen Saison. Für die Zentrale kommt schließlich auch Florian Neuhaus infrage, der allerdings sicher in einer etwas offensiveren Rolle besser aufgehoben ist.

Nicht zuletzt Jonas Hofmann könnte auch im Zentrum die Fäden ziehen, aber Weigl, schon mal als Passmaschine bezeichnet wegen seiner Sicherheit und Übersicht, könnte dem Gladbacher Aufbauspiel neue Impulse verleihen.

Borussia ändert die Strategie

Darum bemüht sich Borussia weiterhin intensiv und besitzt offenbar gute Chancen, zumal Weigl am Wochenende schon nicht mehr zum Spieltags-Kader bei Benfica Lissabon gehörte und unter Trainer Roger Schmidt nur noch eine Nebenrolle spielt. Durchaus möglich, dass der Deal noch zu Stande kommt, aber eher nicht zu den genannten Bedingungen. Demnach strebe Borussia eine Leihe mit zusätzlicher Kaufoption an, die rund 15 Millionen betragen soll.

Das allerdings ist ein Betrag, den der Klub vom Niederrhein nicht stemmen kann und wird. Es geht also darum, bessere finanzielle Bedingungen auszuhandeln: Da ist Manager Roland Virkus am letzten Tag, an dem noch Transfers möglich sind, intensiv gefordert.