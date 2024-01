Passlacks Misere: Vielseitig, aber selten benötigt

Zwei Testspiele absolviert der VfL Bochum am Wochenende, das erste wurde mit 2:1 gegen den FC Groningen gewonnen. Dabei stand für die Gastgeber aber eher ein B-Team auf dem Platz.

Die Unterteilung in erste und zweite Mannschaft, A- oder B-Team, mochte Bochums Trainer Thomas Letsch mit Blick auf das Wochenende überhaupt nicht. Zu sehen war allerdings, dass am Samstag beim 2:1-Testspielsieg gegen Groningen eher die Spieler auf dem Platz standen, die ein bisschen hintendran sind und weitgehend nicht zum ganz festen Stamm gehören.

Als Torschützen fielen gegen die Niederländer allerdings zwei Spieler auf, die für den Offensivbereich infrage kommen und auf mehr Spielpraxis drängen als zuletzt. Zum einen Siegtor-Schütze Moritz Broschinski, der ab und zu als Joker schon neue Akzente setzte, mit seiner Schnelligkeit und seinem Zug zum Tor.

Kwarteng möchte die Asano-Lücke nutzen

Zum anderen Moritz-Broni Kwarteng, der das 1:0 schoss, und in den zweiten Saison-Abschnitt deutlich besser starten will als in den ersten. Denn den Saisonbeginn hatte der vom 1. FC Magdeburg gekommene Allrounder wegen ständiger Beschwerden an den Adduktoren verpasst, war auch in der Vorbereitung nicht dabei gewesen gewesen und kam erst spät in der Hinrunde zum Zuge.

Nun könnte Kwarteng unter anderem für den Posten infrage kommen, den Takuma Asano frei macht. Denn der Ex-Magdeburger kann im Offensivbereich quasi jede Position übernehmen, gilt als guter Dribbler und kann sich auch individuell durchsetzen.

Bei Passlack läuft der nächste Neubeginn

Praktisch umgekehrt wie bei Kwarteng verlief für den von Borussia Dortmund gekommenen Felix Passlack die Saison. Der spielte gegen die Niederländer im Test ein Halbzeit lang, war aber zuvor in der Bundesliga außen vor. Der vielseitige Flügelspieler war zu beginn der Saison als Stammkraft gesetzt, meist auf der rechten Seite, überzeugte aber selten. Zuletzt schaffte er es mitunter noch nicht mal in den Spieltags-Kader.

Keine neue Misere für Passlack. Der galt beim BVB schon früh als großes Talent, konnte dieses Versprechen aber nicht wirklich auf Dauer einlösen. Zwar sorgte er zum Beispiel auch in der Champions League schon für einige Highlights, verschwand aber immer wieder in der Versenkung.

Vielseitig, weil er quasi jede Flügelposition übernehmen kann, aber selten benötigt: In Bochum hat ihm jedenfalls Altmeister Cristian Gamboa auf der rechten Seite wieder den Rang abgelaufen. Momentan läuft also der nächste Neubeginn für Passlack, der alles daran setzen wird, seinen Platz zurück zu erobern.

Komplettwechsel gegen Vitesse Arnheim geplant

Beim zweiten Bochumer Test am Sonntag wird er übrigens nicht dabei sein, ebenso wie die anderen Spieler, die am Samstag eingesetzt wurden. Dann trifft der VfL im Ruhrstadion auf Thomas Letschs Ex-Klub Vitesse Arnheim (14 Uhr).