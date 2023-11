Passlacks Misere: Der Frust setzt sich fort

Bei Borussia Dortmund war er in der vergangenen Saison Dauer-Reservist. Mit dem Wechsel nach Bochum aber stellte sich für Felix Passlack bisher noch kaum Besserung ein.

Auch in Bochum nur Reservist: Felix Passlack. DeFodi Images via Getty Images

Beim BVB, seinem Stammklub, durfte sich Allrounder Passlack in der vorigen Saison kaum einmal im Wettkampf beweisen. Höchste Zeit also, einen Neuanfang zu wagen, idealerweise beim Nachbarn in Bochum. Doch auch beim VfL spielte der vielseitige Flügelspieler zuletzt eine untergeordnete Rolle.

In der Anfangsphase der Saison war Passlack gesetzt auf der rechten Seite, fehlte dann zum Beispiel beim 0:0 in Leipzig komplett im Kader und blieb zuletzt in Darmstadt und gegen Köln auf der Bank. Dauerbrenner Cristian Gamboa hat ihm auf der rechten Seite den Rang abgelaufen, aber eigentlich käme Passlack für mehrere Posten infrage.

Podcast Wie lange hält der Stuttgarter Höhenflug an? Was macht den VfB Stuttgart in der Bundesliga so stark? Außerdem: Nach Dennis Schröder wird eine Halle benannt - und aus der Freundschaft zwischen KSC und Hertha BSC wird mehr. alle Folgen

Es liegt jedoch auf der Hand: Der in seiner Anfangszeit als Profi beim BVB als Top-Talent gehandelte Passlack steckt nach wie vor in der Klemme. Eigentlich kann er alle Flügelpositionen beackern, rechts wie links, defensiv wie offensiv, aber es ist abzusehen, dass er auch beim nächsten Bundesligaspiel in Heidenheim nicht zur Startelf gehören wird.

Mangelnde Spielpraxis kann nicht der Grund sein, so ein bisschen Rhythmus hatte Passlack ja aufgenommen nach seiner unbefriedigenden letzten Zeit in Dortmund. Aber so richtig überzeugt hat er beim VfL bisher noch nicht, auch wenn Trainer Thomas Letsch klarstellte: "Als er im Sommer zu uns kam, hatte er vorher lange nicht gespielt. Unterm Strich hat er bisher bei uns keinesfalls enttäuscht."

So richtig angekommen aber ist Passlack in Bochums System noch nicht. In der Offensive wenig überzeugend, defensiv mit einigen Stellungsfehlern, mitunter unkonzentriert, jedenfalls keine große Stütze.

Dabei hat der 25-Jährige in seiner Karriere schon einiges erlebt, und die Liste seiner bisherigen Trainer liest sich wie ein "Who is who" des deutschen Fußballs. Unter anderem Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann erlebte der vielseitige Flügelmann, unter Daniel Farke arbeitete er zum Beispiel bei Norwich City, einst war er sogar jüngster Torschütze in der Champions League.

Auch in der Dreierkette ist Gamboa vorbei

Und nun? Zumindest in einem System mit Dreierkette schien er auf der rechten Seite erste Wahl zu sein, doch inzwischen hat sich Routinier Gamboa hier wieder durchgesetzt, auch wenn Passlack intern sehr geschätzt wird und mit großem Einsatz versucht, sich im Training aufzudrängen.

Wieder nur eine Reservistenrolle zunächst also, statt mittendrin dabei zu sein. Der Frust für Passlack, selten eingesetzt zu werden, setzt sich bisher in Bochum fort.

Beim 2:1 im Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem spielte Passlack zwar 90 Minuten durch, am kommenden Sonntag in Heidenheim dürfte er allerdings wieder draußen bleiben.

Zuvor gewährt Trainer Thomas Letsch seinen Profis übrigens ein längeres Wochenende: Nach vier freien Tagen beginnt die intensive Vorbereitung auf das Treffen beim Aufsteiger mit der nächsten Einheit am Dienstag.