"Passiert einmal im Jahr": Scherning baut Hoffmann zum Matchwinner auf

Das neue Jahr hat für Eintracht Braunschweig perfekt begonnen. Den 2:1-Sieg in Kiel sicherte am Ende Keeper Ron-Thorben Hoffmann, der noch beim 0:1 überrumpelt worden war - auch weil sein Trainer ihn direkt aufbaute.

Es war eine schwere Aufgabe, die auf Eintracht Braunschweig zum Jahresauftakt wartete: Die Niedersachen mussten noch etwas weiter in den Norden, nach Kiel zum Tabellenführer. Um kurz vor halb neun am Freitagabend war es aber der Vorletzte der Liga, der jubelte.

Wieder einmal zeigte der BTSV Moral, denn auch in Kiel lag die Elf von Daniel Scherning zunächst hinten - wie zuletzt schon in Wiesbaden und gegen Kaiserslautern. Alle drei Spiele drehte das Kellerkind und schloss mit dem dritten Sieg in Serie zumindest bis zum Samstagmittag zum Relegationsplatz und Hansa Rostock auf.

Was Braunschweig mittlerweile auszeichnet

"Das gehört dazu", sagte Trainer Daniel Scherning nach der Partie bei "Sky", wie gut sein Team mittlerweile mit Rückschlägen umgeht. "Das zeichnet uns im Moment schon aus, am Anfang der Saison wären wir noch weggekippt. Mittlerweile spielen wir unser Ding weiter."

Seine Mannschaft spielte nicht nur ihr "Ding" weiter, sondern drehte nach einer Drangphase der Kieler Stück für Stück auf, glich noch vor der Pause durch Fabio Kaufmann aus, überstand eine erneute Drangphase, drehte die Partie und war in der Folge das Team mit den besseren Torchancen. Doch genau in der besten Phase des BTSV sah Scherning noch Verbesserungspotenzial: "Da müssen wir auf 3:1 weggehen." Chancen gab es dazu mehrere, allein genutzt wurden sie nicht. "Das ist das Einzige, was ich der Mannschaft vorwerfe."

In der Schlussphase hatten die Gäste dann "etwas Matchglück und einen super Torwart", so Scherning. In der Nachspielzeit wäre Kiel nämlich fast noch der Ausgleich gelungen, doch Ron-Thorben Hoffmann rettete zweimal glänzend - und hielt den 2:1-Sieg fest.

Skrzybski überrumpelt Hoffmann

Mit seinen Paraden wurde der 24-Jährige am Ende doch noch zum Matchwinner. Das war nach elf Spielminuten noch nicht abzusehen. Dort hatte Steven Skrzybski mit einem Schuss aus 58,5 Metern den Keeper nämlich überrumpelt. Bei einer Braunschweiger Ecke stand Hoffmann weit vor seinem Kasten und konnte so nach dem schnellen Konter der Kieler trotz Sprints letztlich nur dem Ball hinterhersehen, wie dieser im Tor einschlug.

"Es ist halt meine Art, Fußball zu spielen, sehr sehr offensiv, das nimmst du irgendwo in Kauf", erklärte sich Hoffmann nach seinem 30. Zweitligaspiel. "Es tut natürlich trotzdem weh, das macht er aber auch schon gut", so Hoffmann weiter. Zwei Dinge halfen dem lange bei Bayern München ausgebildeten Keeper, weiter im Spiel zu bleiben. Zum einen habe ihm eine gute Parade gegen Lewis Holtby unmittelbar nach dem Gegentor "Selbstvertrauen gegeben" und zum anderen sein Trainer.

Scherning stärkt Hoffmann

"Im modernen Torwartspiel, da passiert sowas. Für mich ist das kein Problem", stärkte Scherning am TV-Mikrofon seinem Keeper den Rücken. Und auch in der Kabine habe der Trainer direkt aufbauende Worte gefunden, wie Hoffmann verriet: "Das gehört dazu. So ein Tor passiert einmal im Jahr, jetzt ist es weg."

Auch wenn das Jahr gerade einmal 19 Tage alt ist, eines ist dennoch schon sicher: Gegen Skrzybski, der ein ähnliches Weitschusstor schon gegen Paderborn geschossen hatte, wird Hoffmann diese Saison keinen Gegentreffer mehr kassieren, denn das 2:1 in Braunschweig war schon der erste Rückrunden-Spieltag.