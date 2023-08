"Passendes Puzzlestück": Rostock leiht Stuttgarts Perea aus

Zweitligist Hansa Rostock hat sich in der Offensive mit einem bundesligaerfahrenen Spieler verstärkt. Juan Perea (23) soll die "vorderste Reihe beleben".

Am Freitagmorgen machten der VfB Stuttgart und Hansa Rostock das offiziell, was der kicker bereits am Vorabend erahnt hatte: Juan Perea (23) wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von der Bundesliga ins Unterhaus, zur Kogge. Zuvor waren der Karlsruher SC und der 1. FC Kaiserslautern am Kolumbianer interessiert.

Den Zuschlag erhielt nun Rostock, das sich auf den neuen Angreifer freut. Sportdirektor Kristian Walter ist laut Klubwebsite sehr zufrieden, schließlich erhalte der Zweitligist "einen Spieler, der über ein hohes Maß an Intensität verfügt. Sein Tempo und sein Offensivdrang werden unsere vorderste Reihe beleben."

Sein Tempo und sein Offensivdrang werden unsere vorderste Reihe beleben. Rostocks Sportdirektor Kristian Walter

Egal ob mit oder ohne Ball - Perea besitze "eine hohe Arbeitsrate", meint Walter weiter, "wir sehen in ihm ein passendes Puzzlestück im Offensivbereich". Perea verfügt zudem über Bundesligaerfahrung (16 Einsätze für den VfB, ein Tor).

Perea bedankt sich bei Hansa - und braucht Zeit

Der Stürmer selbst gibt nach seiner vorherigen Zeit in Griechenland (zuletzt PAS Ioannina) zu, dass "die Umstellung auf den Profifußball in Deutschland noch etwas dauern" werde. Seine Zeit bei Hansa werde Perea jedoch helfen, darin sei er sich sicher. Auch, weil "der Verein vom ersten Moment an gezeigt hat, dass er ein echtes Interesse und einen Plan mit mir hat".

Die Entscheidung pro Hansa sei außerdem gefallen, "weil ich glaube, dass die Art, wie hier Fußball gespielt wird, mich verbessern und in meiner Entwicklung weiter voranbringen wird", so Perea. "Ich möchte viel zurückgeben und dabei helfen, dass die Ziele des Klubs erreicht werden. Ich freue mich auf eine schöne, erfolgreiche und mit Sicherheit sehr lehrreiche Zeit in Rostock."

Juan hat ein großes Kämpferherz und eine vorbildliche Einsatzbereitschaft. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth

Auch Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ist laut VfB-Website "davon überzeugt", dass alle Seiten von der Leihe profitieren. Bei Rostock werde Perea in seiner Entwicklung voranschreiten, da er sicherlich "häufig auf hohem Niveau zum Einsatz kommen" werde. Die Kogge dürfe sich freuen, "Juan hat ein großes Kämpferherz und eine vorbildliche Einsatzbereitschaft".