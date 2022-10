Pass-Masterclass mit Witzke - Wie gut kennt Stüber seine Mitspieler?

11:35Leipzigs Spielmacher Luca Witzke gibt in seiner Masterclass nützliche Pass-Tipps, Gummersbachs Kreisläufer Jonas Stüber glänzt in "Zwei Lügen, eine Wahrheit" mit Wissen über seine Kollegen. Und Hendrik Wagner von der HSG Wetzlar verrät, was er auf seinen verschiedensten Stationen schon alles erlebt hat.