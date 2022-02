"Pass mal auf, guck mal auf das Datum": Ruhnert und Union von Kruse überrascht

Der Wechsel von Max Kruse zum VfL Wolfsburg bleibt das beherrschende Thema beim 1. FC Union. Am Dienstag äußerte sich Manager Oliver Ruhnert zum Abgang des Leistungsträgers.

Noch bevor einer der Journalisten die Personalie ansprechen konnte, kam Ruhnert gleich zur Eröffnung der digitalen Medienrunde zur Sache. Über den Abgang von Max Kruse zum VfL Wolfsburg sei "viel geschrieben und berichtet" worden, begann der Manager des 1. FC Union. "Wir waren und sind von der Entwicklung überrascht", räumte Ruhnert ein, um dann ausführlich seine Sicht der Dinge zu präsentieren.

Oliver Ruhnert über ...

… den Ablauf des Wechsels von Max Kruse zum VfL Wolfsburg:

"Wir haben sehr spät, Ende letzter Woche, das erste Mal den Wunsch und die Info bekommen, dass da ein mögliches Interesse besteht. Und zwar von dem Spieler. Der Spieler hat uns mitgeteilt, dass er diese Möglichkeit hat und diese wahrnehmen möchte. (…) Wenn ein Spieler einen Verantwortlichen informiert, sagst du ihm: Pass mal auf, guck mal auf das Datum, schau mal, dass das eine Herausforderung für uns ist. Allerdings muss man auch sagen, dass Max und ich immer ein sehr offenes Verhältnis gepflegt und gesagt hatten, dass wir darüber sprechen müssen, wenn eine Situation entsteht. Es gab ja auch mal bei ihm die Möglichkeit darüber nachzudenken, dass er bei seinem Sohn in den USA weiter Fußball spielt. Wir haben uns immer offen ausgetauscht. In dem Fall war es allerdings so, dass wir erst mal gesagt haben: Bei allem Respekt, wie sollen wir das jetzt machen aufgrund der Kürze der Zeit? Es kam dann eine Entwicklung rein. Max ist ein Spieler, bei dem man weiß, dass er kein 20-Jähriger mehr ist, sondern er das sehr ernst meint, wenn er mit solch einer Thematik an dich herantritt."

Max ist ein Spieler, bei dem man weiß, dass er kein 20-Jähriger mehr ist, sondern er das sehr ernst meint, wenn er mit solch einer Thematik an dich herantritt. Oliver Ruhnert

… die Gründe, die Union trotz des ungünstigen Zeitpunkts bewegt haben, dem Wechsel zuzustimmen:

"Er hat uns gesagt, dass es ein Angebot ist, dass er annehmen muss. In dem Status seiner Karriere noch mal solch eine Möglichkeit zu bekommen, das möchte er auf jeden Fall machen. Das war für uns der ausschlaggebende Aspekt, überhaupt im Verein diese Thematik zu besprechen."

… ein mögliches Veto gegen den Wechsel:

"Das war auch ein Thema. (…) Der entscheidende Faktor war hier, dass wir nicht von einem Spieler sprechen, der drei Tage später ganz normal damit umgeht und sagt: Na ja, gut, dann ist es halt so. Sondern von einem Spieler, der am Ende seiner Karriere noch mal eine spezielle Herausforderung und eine spezielle Möglichkeit finanzieller Art hat. Deswegen muss man alles gewichten."

… die Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg über die Ablöse:

"Die Verhandlungen waren relativ einfach. Es kam ein Angebot. Das haben wir abgelehnt. Dann kam ein neues Angebot. Das haben wir besprochen und angenommen."

Die Verhandlungen waren relativ einfach. Es kam ein Angebot. Das haben wir abgelehnt. Dann kam ein neues Angebot. Das haben wir besprochen und angenommen. Oliver Ruhnert

… die Qualität des Kaders ohne Kruse:

"Wir glauben selbstverständlich, dass wir eine Mannschaft haben, die erfolgreich sein kann. Davon sind wir weiter überzeugt. Genau das habe ich der Mannschaft am Montag auch gesagt. Wir sind Union Berlin, wir sind schon häufig mit Dingen konfrontiert gewesen, die auch normal sind, dass uns Spieler verlassen. Und trotzdem geht es weiter. Wir haben einen Kader, den wir für stark genug halten."

… die Reaktion von Trainer Urs Fischer auf den Wechsel:

"Der Trainer war genauso wenig begeistert wie wir alle. Aber der Trainer ist niemand, der sagen würde: Du, pass mal auf, ohne den mache ich es nicht mehr, ohne den geht es nicht. Der Trainer konzentriert sich auf die Spieler, die da sind. Der Trainer ist auch jemand, der dafür bekannt ist, zu sagen: Wenn jemand nicht mehr möchte, dann möchte er nicht mehr, davon habe ich nichts, ich trainiere Leute, die wollen. So ist es auch in diesem Fall. Wir waren alle not amused und überrascht. Wir sind am Ende trotzdem alle gemeinsam zu dieser Entscheidung gelangt."

… die sportlichen Folgen und den Spielstil ohne Kruse:

"Das ist schwierig zu prognostizieren. Ich sage ganz ehrlich: Für mich ist die Thematik relativ schnell abgehakt. Wir schauen nach vorne, wir sind guter Dinge. Mich stört gerade viel mehr, dass Grischa Prömel möglicherweise aufgrund seiner COVID-19-Erkrankung ausfällt. Wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen kommt. Das sind alles Dinge, die mich eher unglücklicher machen. (…) Wir haben in Sven Michel einen sehr guten und motivierten Spieler dazu bekommen. Andras Schäfer ist ins Training eingestiegen, er hat das heute top gemacht. Taiwo Awoniyi ist wieder da. Wir werden als Team weiter funktionieren. Ich bin da relativ optimistisch. Wir werden sehen, was passiert. Es waren alles sehr enge Spiele. Max hat durchaus in dem einen oder anderen Spiel den Unterschied gemacht. Das darf man nicht unterschätzen. Jetzt muss man schauen. Klar ist auch, dass Max Spiele entscheiden kann und dass der Spieler nicht mehr zur Verfügung steht."

Lesen Sie auch: Kruse legt los: Topscorer mit Vertrags-Option