Paschke fordert Kobayashi: Die Duelle der Deutschen in Innsbruck

Alle sieben deutschen Skispringer haben sich für das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck qualifiziert.

Am Dienstag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport, LIVE!-Ticker bei kicker) treten die deutschen Athleten wie gewohnt in K.-o.-Duellen an. Wer springt gegen wen? Ein Überblick:

Severin Freund (6/Rastbüchl) - Mackenzie Boyd-Clowes (45/Kanada)

Markus Eisenbichler (8/Siegsdorf) - Daniel Tschofenig (43/Österreich)

Karl Geiger (10/Oberstdorf) - Zak Mogel (41/Slowenien)

Stephan Leyhe (24/Willingen) - Giovanni Bresadola (27/Italien)

Constantin Schmid (25/Oberaudorf) - Piotr Zyla (26/Polen)

Andreas Wellinger (44/Ruhpolding) - Yukiya Sato (7/Japan)

Pius Paschke (50/Kiefersfelden) - Ryoyu Kobayashi (1/Japan)