In der Premier League und der Bundesliga sind die Meisterrennen weiter offen - in anderen europäischen Ligen sind die Titelrennen schon entschieden. Ein geographischer Überblick.

Die SSC Neapel hat es in Udine endlich geschafft und nach 33 Jahren Wartezeit den dritten Scudetto eingefahren. In La Liga krönte sich der FC Barcelona am Wochenende im Stadtduell bei Espanyol.

Auch in anderen Ligen Europas sind die Titelrennen zum Teil schon entschieden - zum Beispiel in der Schweiz, jüngst auch in Griechenland und den Niederlanden.

Der kicker gibt mit einer Landkarte einen geographischen Überblick, wo die Meisterfeierlichkeiten schon über die Bühne gegangen sind.