Partycrasher Rehden: HSV II noch nicht Meister - Bremer SV schöpft Hoffnung im Keller

Der Hamburger SV II strebte am Freitagabend die Meisterschaft beim BSV Schwarz-Weiß Rehden an, musste sich gegen mutige Hausherren letztlich aber mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben. Im Abstiegskampf beginnt derweil das große Zittern und Hoffen - der Blick richtet sich auch auf die 3. Liga.

HSV noch nicht Meister - Rehden so gut wie abgestiegen

Der Nachwuchs des Hamburger SV hat die vorzeitige Meisterschaft in der Regionalliga Nord verpasst. Am Freitagabend verspielten die Rothosen-Talente ihren ersten Matchball im Titelkampf und kamen gegen den abstiegsbedrohten BSV SW Rehden nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Seit 16 Spielen war der HSV ungeschlagen, startete aber überraschend lethargisch in die Partie. Ganz anders die Hausherren, die im Abstiegskampf zum Siegen verdammt gewesen waren, um mit etwas Glück vielleicht doch noch die Klasse zu halten. Rehden startete mutig, körperlich sehr robust und zeigte auch am Ball eine respektable Vorstellung. Wirklich gefährlich wurde es in der ersten Hälfte aber vor keinem Gehäuse. Beiden Teams fehlte im letzten Drittel die Geradlinigkeit und Überzeugung. Daran änderte sich auch dem Seitenwechsel vorerst nichts. Mit angezogener Handbremse blieb der HSV weiterhin erschreckend harmlos. Rehden war sich seiner Ausgangslage bewusst, ein Unentschieden wäre zu wenig für die Mannschaft von Kristian Arambasic. Das Kellerkind suchte sein Heil also weiter in der Offensive, was mit fortschreitender Spieldauer auch die Rothosen aus der Deckung lockte. In der Schlussphase entwickelte sich die Partie zum lang ersehnten offenen Schlagabtausch. In der 80. Minute wäre es fast soweit gewesen, HSV-Keeper Oppermann legte sich eine Hereingabe fast selbst ins Nest. Allmählich lief beiden Parteien die Zeit davon. Zur Erinnerung: auch dem HSV fehlte ein Treffer zur vorzeitigen Meisterschaft. Es folgte ein Herzschlag-Finale. Tief in der Nachspielzeit vereitelte BSV-Schlussmann Bahr erst eine Top-Chance des HSV, wenig später scheiterte Roschlaub auf der anderen Seite im Eins-gegen-Eins mit Gäste-Keeper Oppermann. Dann war Schluss. Während der HSV weiter an der Spitze thront, muss Rehden der Realität ins Auge sehen und auch aufgrund des Paralell-Erfolgs des Bremer SV wohl ziemlich sicher den Gang in die 5. Liga antreten.

Doppelpacker Hamid lässt den BSV jubeln

Apropos Bremer SV. Der Aufsteiger feierte am Freitagabend einen möglicherweise existenziell wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg. Gegen den bereits sicher abgestiegenen SV Atlas Delmenhorst sicherte sich das Team von Thorsten Gütschow einen 3:1-Erfolg und darf deshalb weiterhin vom Klassenerhalt träumen. Nach einer torlosen ersten Hälfte schickte Atlas den BSV erst einmal unter die kalte Dusche. Ferfelis netzte ein zum 1:0. Die Kicker vom Panzenberg bewiesen allerdings stählerne Nerven und drehten die Partie durch einen Hamid Doppelpack noch kurz vor Schluss (50./78.). Endgültig den Deckel drauf machte Bukusu in der vierten Minute der Nachspielzeit. Der in allen Fällen rettende Tabellenplatz 14 rückt also wieder in greifbare Nähe.

Hannover II zementiert Rang 3

Keinerlei sportliche Brisanz hatte das Aufeinandertreffen zwischen der Profi-Reserve von Hannover 96 und Aufsteiger BW Lohne, zu sehr waren beide Teams im Niemandsland der Tabelle verwurzelt. Entsprechend unspektakulär ging es auch im Heinz-Dettmer-Stadion zu Gange. In einer Partie ohne die großen Höhepunkte machte am Ende ein Treffer den Unterschied. Diesen erzielte Hannovers Tresoldi in der 58. Minute und sicherte der 96-Reserve damit den 3. Tabellenplatz.

Nullnummer im Reserve-Duell

Zum Auftakt des 35. Spieltages in der Regionalliga Nord kreuzten mit dem SV Werder Bremen II und Holstein Kiel II zwei Profi-Reserven die Klingen, die sich im Kampf um den Ligaverbleib zwar insgesamt auf einem guten Weg befinden, rechnerisch aber noch nicht endgültig gerettet waren. Aufgrund des potenziellen Abstieges des VfB Oldenburg und SV Meppen aus der 3. Liga wären nach aktuellem Stand fünf Teams vom direkten Abstieg betroffen, das Polster auf den fünften Abstiegsplatz 15 betrug vorab des 35. Spieltages überschaubare vier Zähler. Die Prämisse für das Nachwuchs-Duell war also eindeutig. Mit einem Sieg könnte man sich endgültig vom Sog des Abstiegsstrudels befreien und ruhigem Gemüts in die Zukunft blicken. Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien hatte Werder II unter der Woche sogar zu einem Personalwechsel auf dem Trainerstuhl gegriffen und Christian Brand an der Seitenlinie installiert. Das Debüt des neuen Coaches glückte letztlich nur teilweise. In einer risikoarmen Partie trennten sich beide Teams leistungsgerecht mit 0:0. Defensiv zeigte Werder II eine solide Vorstellung und ließ nur selten etwas zu. In der Offensive fehlte der Bundesliga-Reserve aber die Gier, letzte Überzeugung und Effizienz. Gleiches galt für die Jungstörche, die nach zuletzt vier Siegen in Serie erstmals wieder Federn ließen, durch den Punktgewinn aber dennoch den Klassenerhalt sichern konnten.

Jeddeloh II muss bangen

Samstags geht es mit zwei Begegnungen weiter. Weiche Flensburg empfängt Eintracht Norderstedt, das ebenfalls noch nicht 100 Prozent gerettet ist. Auch der SSV Jeddeloh II braucht für den Klassenerhalt noch Punkte, hat beim VfB Lübeck aber ein äußerst dickes Brett zu bohren. SSV-Trainer Björn Lindemann scherzte ob der Tabellenlage nach dem Flensburg-Remis: "Nach dem letzten Spieltag kann ich erst mal ein Buch über unseren Weg vom Aufstiegsaspiranten zum Abstiegskandidaten schreiben."

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Geht noch was für Hildesheim?

Am Sonntag bestreitet die SV Drochtersen/Assel ihr letztes Saisonspiel bei Tabellennachbar TSV Havelse. Für beide geht es nur noch um Prestige. Auch beim Gastspiel von Kickers Emden bei Teutonia Ottensen geht es um nichts mehr. Die Hamburger wollen sich jedoch für das Landespokalfinale in Form bringen. Anders ist die Lage beim FC St. Pauli II und dem VfV Hildesheim. Die gastgebenden Kiez-Kicker brauchen mindestens noch einen Sieg, um die Relegation zu vermeiden. Die Gäste, wie bereits erwähnt, brauchen Schützenhilfe - auch aus Liga drei.