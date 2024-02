Party in Kansas City: Mahomes & Co. feiern den Super-Bowl-Sieg

Mit einer großen Parade haben die Kansas City Chiefs ihren insgesamt vierten Super-Bowl-Titel gefeiert.

Partystimmung in Missouri: Schier endlos viele Fans der Kansas City Chiefs haben das Siegerteam um Patrick Mahomes an diesem Mittwoch lautstark gefeiert. IMAGO/USA TODAY Network

Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes, der beim hochspannenden 25:22 in der Overtime gegen die San Francisco 49ers mit einem herausragenden Schlussspurt der Mann dieses Super Bowls in seiner 58. Auflage (LVIII) geworden war, wurde am Mittwoch von tausenden Fans entlang einer 3,22 Kilometer langen Strecke durch Kansas City lautstark bejubelt.

Spieler und Trainer waren mit einem roten Doppeldeckerbus unterwegs.

Da viele Schulen für den Tag geschlossen blieben, waren auch zahlreiche Kinder unter den Fans.

Die Kansas City Chiefs krönten sich mit dem diesjährigen Triumph zum zweiten Mal in Folge zum Titelträger der National Football League - und das nach einer durchwachsenen Regular Season. Die Vince Lombardi Trophy wurde dadurch nach 1970, 2020 und 2023 bereits zum vierten Mal gewonnen. Damit rangiert KC fortan zusammen mit den Green Bay Packers und den New York Giants gleichauf. Mehr haben nur die Niners selbst, die Dallas Cowboys (jeweils fünf) sowie die New England Patriots und Pittsburgh Steelers (jeweils sechs) in der Super-Bowl-Ära. Rechnet man auch die früheren Titel mit ein, stehen weiterhin die Packers mit insgesamt 13 Titeln an der Football-Spitze.

Mit ihrem Overtime-Drama verzeichnete die NFL übrigens Rekordquoten an diesem Wochenende. Noch nie zuvor hatten so viele Menschen bei einem Super Bowl eingeschaltet wie in diesem Jahr beim Vergleich zwischen Chiefs und Niners sowie der musikalischen Untermalung von Usher.

