Partnersuche: Mit welchen Autos kann man punkten?

Eine aktuelle Umfrage hat sich damit beschäftigt, was "das richtige Auto für die Partnersuche" ist. Für Barbie sind die Ergebnisse keine gute Nachricht.

Sage mir, welches Auto du fährst, und ich sage dir, wer du bist - und ob ich Interesse an dir habe: Ob da ein Körnchen Wahrheit dahintersteckt, wollte die Tankstellenkette HEM wissen und hat eine Meinungsumfrage zum Thema "Das richtige Auto für die Partnersuche" durchgeführt.

Abgefragt wurde beispielsweise, welche Fahrzeugfarbe einen guten ersten Eindruck hinterlässt. Chancenreich fährt man beim Date offensichtlich mit einem schwarzen Auto vor - 37 Prozent der Interviewten fanden diesen Farbton gut. Auch Weiß (19 Prozent), Blau (17 Prozent) und Rot (14 Prozent) bekamen Zustimmung, allerdings mit spürbarem Abstand. Barbie hätte wohl wenig Aussicht der Erfolg, denn Pink wird zutiefst als No-Go empfunden, ebenso wie Lila (je 1 Prozent). Nur wenig besser schnitt Gelb (2 Prozent) ab.

Bitte kein Minivan

Pretty in Pink oder Lila? Das wird nicht so empfunden. Mikes-Photography/pixabay

Hinsichtlich der Karosserieform hegen zwar 40 Prozent keine besonderen Präferenzen. Immerhin 17 Prozent folgen aber dem allgemeinen Trend und finden SUVs besonders ansprechend, 15 Prozent mögen Cabrios. Kleinwagen, Limousinen und Kombis (je 14 Prozent) besitzen interessanterweise eine höhere Anziehungskraft als Sportwagen (13 Prozent). Die abtörnendste Wirkung scheint ein Minivan (4 Prozent) zu besitzen.

Am ehesten könnten sich die Herzen demjenigen öffnen, der die Ausfahrt in einem Oldtimer anzubieten hat: 23 Prozent gaben an, dass ein solcher Klassiker "eine Person interessanter wirken" lässt. Mit einem Elektroauto kann man hingegen nur bei 6 Prozent der Befragten besonders punkten.

Ruhig statt Rasen

Keine guten Karten haben Raser. Aggressiv, risikobereit, rasant - dieses Fahrerprofil fand keiner der befragten Männer ausnehmend attraktiv und nur ein Prozent der Frauen. Eine "ruhige, gelassene, sichere" Fahrweise aber schätzt fast die Hälfte (49 Prozent) als Qualitätsmerkmal.

Autofarben-Ranking: Ja zu Schwarz - und zum SUV. Deutsche Tamoil

Relativiert werden die Ergebnisse der augenzwinkernden Umfrage freilich insofern, als der überwiegende Teil der 608 interviewten Personen (78 Prozent) bekannte, bei der Partnerwahl nicht darauf zu achten, welches Auto der Kandidat/die Kandidatin fährt. Bei 36 Prozent führt es aber schon einmal zu einem Flirt, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind.

Kontaktanbahnung an der Tankstelle

Und manchmal finden im Anschluss tatsächlich zwei zueinander: 8 Prozent der Befragten gab an, an der Tankstelle schon einmal einen potenziellen Partner/eine potenzielle Partnerin kennengelernt zu haben. Bei 4 Prozent funkte es im Stau oder auf einem Parkplatz, bei drei Prozent an der Ampel und bei immerhin noch einem Prozent an einer Raststätte.