Partie zwischen Bayreuth und Unterhaching abgesagt

Das für Samstag angesetzte Spiel der Regionalliga Bayern zwischen Spitzenreiter Bayreuth und Absteiger Unterhaching musste abgesagt werden. Grund dafür sind positive Corona-Tests bei der Mannschaft von Coach Sandro Wagner.

Hier wird am Samstag nicht gespielt: Im Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth. imago images/Beautiful Sports

"Kurzfristig abgesetzt wurde das für Samstag vorgesehene Heimspiel der SpVgg Oberfranken Bayreuth gegen die SpVgg Unterhaching. Grund dafür ist eine 'dringende Empfehlung' der Gesundheitsbehörde des Landkreises München, nachdem es bei den Hachingern positive Corona-Tests gegeben hatte. Ein neuer Termin steht noch nicht fest", teile der Bayerische Fußball-Verband am Freitagnachmittag mit.

Somit könnte es sein, dass die Bayreuther die Tabellenführung, die sie sich am vergangenen Wochenende geholt hatten, an diesem Wochenende kampflos abgeben müssen. Denn am heutigen Freitagabend gastiert die zweite Mannschaft des FC Bayern beim Fünften in Buchbach und könnte mit einem Remis oder Sieg wieder den Platz an der Sonne einnehmen.

Der Erste der Regionalliga Bayern steigt am Ende dieser Saison auf und muss keine Aufstiegsspiele bestreiten.