Partie zündete nicht: Schwächste Quote im Free-TV für BVB gegen Mainz

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05 (1:1) am Dienstagabend war die letzte in diesem Jahr, die im frei empfangbaren TV zu sehen war. Allerdings stieß das Spiel auf keine allzu große Resonanz.

Das Spiel Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz war die letzte in diesem Jahr im Free-TV. IMAGO/Treese

Wie der übertragende TV-Sender Sat.1 am Mittwochvormittag mitteilte, hat das Match vergleichsweise wenig Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Lediglich 2,9 Millionen Menschen schalteten ihr Gerät an und sorgten nach Angaben des Senders für einen Marktanteil von 11,0 Prozent.

Sat.1 hat die Partie im Rahmen einer Sublizenz des Pay-Anbieters "Sky" gezeigt. Bei dem Pay-TV-Sender verfolgten 593.000 Menschen das BVB-Spiel.

Wie Sat.1 mitteilte, lieferte das Spiel BVB gegen Mainz die bisher schwächste TV-Quote bei Fußball-Übertragungen in dieser Saison. Selbst das Zweitliga-Spiel des Hamburger SV gegen Schalke 04 am ersten Spieltag hatte mit einer Reichweite von 3,5 Millionen und einem Marktanteil von 15,0 Prozent deutlich bessere Werte. Den Erstliga-Auftakt von Werder Bremen gegen Bayern München hatten Mitte August sogar 5,35 Millionen Menschen gesehen (Marktanteil: 24,6 Prozent).

Sat.1 hat sich die Rechte an der Übertragung mehrerer Partien im Free-TV gesichert. Auch der Auftakt im Jahr 2024 wird live bei dem Sender aus Unterföhring bei München übertragen. Am 12. Januar eröffnen der FC Bayern und die TSG Hoffenheim in der Allianz-Arena den 17. Spieltag.