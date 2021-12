"Parolen und Restriktionen bringen uns nicht weiter"

Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll kritisiert mit deutlichen Worten die Politik und Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder für dessen Pläne, nur noch Geisterspiele absolvieren zu lassen.

3G, 2G, 2G+ - und jetzt droht zu allem Überfluss das G, das alle Klubs am meisten fürchten: G wie Geisterspiele. Ein Reizwort für Michael Ströll, der sich gegen das Vorhaben der bayrischen Landesregierung zur Wehr setzt. "Aufgrund der stark gestiegenen Infektionszahlen und der Auslastung der Krankenhäuser mit COVID-Patienten können wir nachvollziehen, dass die Zuschauerkapazität im Sinne des Infektionsschutzes reduziert werden muss", erklärt der Augsburger Geschäftsführer.

Ein komplettes Aus für Fans im Stadion kann er allerdings nicht nachvollziehen. "Wir sind überzeugt, dass es einen umsetzbaren Weg zwischen ausverkauftem Stadion und Geisterspielen gibt. Zuschauer im Freiluftstadion und Infektionsschutz schließen sich nicht grundsätzlich aus, auch nicht bei den aktuellen Infektionszahlen."

Sitzplätze im "Schachbrettmuster"

Aktuell planen die Augsburger am Samstag gegen Bochum mit einer maximalen Auslastung von 25 Prozent. Auf dem Stadiongelände, auch auf den Sitz- oder Stehplätzen, gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Sitzplätze stehen, wie zu Saisonbeginn, wieder im "Schachbrettmuster" zur Verfügung mit jeweils freien Plätzen, versetzt zueinander. Alkohol wird nicht ausgeschenkt. Auf den Stehplätzen dürfen rund 800 Fans die Partie verfolgen.

Man habe die Entscheidungen der Politik von Anfang an mitgetragen, halte aber die nun drohenden Geisterspiele für überzogen und nicht zielführend. "Wenn Geisterspiele angeordnet werden, gehen die Fans in die Kneipen oder treffen sich ohne Maske privat in geschlossenen Räumen", sagt Ströll, der deswegen keinen Sinn in den angedrohten Verschärfungen sieht.

"Populistische Parolen und Restriktionen für einzelne Wirtschaftszweige bringen uns nicht weiter, sondern sorgen nur für eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Es ist für viele nicht mehr nachvollziehbar, dass bestimmte Bereiche des Lebens das Fehlverhalten von politischen Verantwortungsträgern jetzt ausbaden sollen."