Parlatans OFC-Debüt in Stuttgart - Ulm gegen erleichtertes Hessen Kassel

Am 12. Spieltag der Regionalliga Südwest bekommt es Spitzenreiter SSV Ulm 1846 samstags mit dem KSV Hessen Kassel zu tun, der zwar tief im Keller steckt, aber mit frischem Mut an die Donau reist. Am gleichen Tag bestreitet der FC 08 Homburg beim TSV Steinbach Haiger das nächste Spitzenspiel, während es für Ersan Parlatan bei den Kickers Offenbach am Sonntag mit dem Spiel beim VfB Stuttgart II zum ersten Mal ernst wird.

Der 12. Spieltag öffnet am Samstag seine Pforten und beschert dem Tabellenführer SSV Ulm 1846 eine vermeintliche Pflichtaufgabe, die auf dem zweiten Blick knifflig werden könnte. Gegner ist Hessen Kassel, Tabellenvorletzter, aber mit frischem Selbstvertrauen ausgestattet nach dem lange ersehnten ersten Saisonsieg (2:0 gegen Stuttgart II). Und so versucht SSV-Trainer Thomas Wörle alles, dass sich der furiose 4:1-Sieg im Spitzenspiel beim FC 08 Homburg nicht in einen Bumerang aus Arroganz und Selbstgefälligkeit verwandelt. "Für uns muss es nun heißen, diese konzentrierte Leistung möglichst zu wiederholen. Wir werden noch auf sehr viele starke Gegner treffen. Die Saison geht noch richtig lange. Die Tabelle ist eine schöne Momentaufnahme, doch vor uns liegen viele schwere Aufgaben." Bei Kassel floss nach dem Stuttgart-Spiel nach monatelangem Warten das traditionsreiche Siegerbier in der Kabine. Bis zum Auftritt im Donaustadion wird die Elf von Tobias Damm aber wieder voll fokussiert sein, denn Damm kündigte am Samstag in der "HNA" an: "Heute feiern wir, morgen freuen wir uns und ab Montag konzentrieren wir uns auf Ulm." Und Mittelfeldspieler Serkan Durna ergänzte: "Dieser Sieg war längst überfällig. Jetzt müssen wir versuchen, diese Euphorie in die nächsten Spiele mitzunehmen."

Für den FC 08 Homburg steht nach dem 1:4 gegen Ulm das nächste Spitzenspiel auf dem Progamm, diesmal geht es auswärts zum Tabellendritten TSV Steinbach Haiger, der unter seinem neuen Trainer Pascal Bieler bisher alle drei Ligaspiele gewinnen konnte. "Es hilft jetzt aber alles nichts - wir müssen wieder aufstehen und nach vorne schauen", sagt Mittelfeldantreiber Joel Gerezgiher und sein Trainer Timo Wenzel sieht es ähnlich: "Die drei schnell hintereinander gefallenen Gegentore in der ersten Halbzeit dürfen so natürlich nicht passieren. Wir werden alles genau analysieren und dann wieder zurückkommen."

Bei sechs Punkten Rückstand auf Platz eins ist die U 23 des FSV Mainz 05 gegen die TSG Balingen zum Siegen verdammt, wenn sie weiter nach oben schauen möchte. Für die TSG ist nach nur zwei Zählern aus den vergangenen drei Spielen der Zug nach oben abgefahren, viel mehr geht es darum, die Fünf-Punkte-Distanz auf Platz 14 nicht kleiner werden zu lassen.

SG Barockstadt: Nur der Klassenerhalt zählt

Mit zuletzt zwei Unentschieden wurde Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz etwas ausgebremst, anderseits steht die SGB noch immer auf Platz fünf und musste zuletzt am 20. August (1:3 gegen Mainz II) ein Pflichtspiel als Verlierer verlassen. Alles in Butter also für die Elf von Sedat Gören, deren nächster Gegner FC-Astoria Walldorf zwar unlängst Drittligist Waldhof Mannheim aus dem Landespokal gekegelt hatte, in der Liga jedoch seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet. In Fulda entbrannte unter der Woche eine Diskussion, ob sich durch das gute Abschneiden etwas an den Zielen und am Anspruchsdenken ändern könnte. Kapitän Patrick Schaaf spürt "ein anderes Selbstverständnis", während Finanzvorstand Martin Geisendörfer das verneinte und feststellte: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison und auch mit dem Punkt gegen Hoffenheim." Für den weiteren Saisonverlauf stellt Geisendörfer klar: "Auch wenn die Aussichten aktuell immer besser werden: Die Schwächephase wird kommen. Das wissen wir alle. Bevor wir nicht 35, 36 Punkte haben, richtet hier niemand den Blick auf etwas anderes als den Ligaverbleib." Verzichten muss die SGB auf Stürmer Patrick Rummel, der sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hast.

Das Ziel "Klassenerhalt" genießt auch bei einigen anderen Teams Priorität, die am Samstag im Einsatz sind: Wormatia Worms (15.) spielt gegen den FSV Frankfurt aus dem Tabellenmittelfeld. Eintracht Trier (13.) und der SGV Freiberg (12.) stehen zwar aktuell am rettenden Ufer, aber der reißende Abstiegsstrudel ist weiterhin extrem nahe. Personell gibt es in Trier dieser Tage Licht und Schatten: Angreifer Vincent Boesen fehlt mit einem Außenbandriss rund sechs Wochen, während Verteidiger Henk von Schaik nach seiner Knieoperation wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnte.

Spagat für Offenbach

Am Sonntag richten sich mehr Blicke also gewohnt auf die Kickers Offenbach: Der neue Trainer der Hessen, Ersan Parlatan, startet laut Geschäftsführer Matthias Georg mit vier "brutal schweren Spielen" in seine neue Aufgabe beim früheren Bundesligisten. Bevor am 21. Oktober der derzeitige Spitzenreiter SSV Ulm 1846 an den Bieberer Berg kommt und danach die Spiele gegen Parlatans Ex-Klub TSV Steinbach Haiger (3.) und Mainz 05 II (4.) anstehen, wartet am Sonntag erstmal auswärts der Tabellensiebte VfB Stuttgart II. Vor dem Spiel befindet sich der OFC in so etwas wie einem Spagat, denn zum einen sagt Parlatan "geht es für uns darum, Schritt für Schritt zu denken, also erstmal an Stuttgart", doch anderseits hat der neue Coach auch das Saisonende fest im Blick: "Ich schreibe unsere Mannschaft nicht ab. Wir werden kämpfen und alles tun, damit wir den Rückstand nach oben verkürzen und unser Ziel 'Aufstieg" noch erreichen." Teil drei des Spagats: "Wir werden vielleicht nicht kurzfristig Erfolg haben, aber sicherlich mittelfristig", so Georg, der sich gleichzeitig bewusst ist, dass die Personalie Parlatan eng mit ihm verknüpft ist, haben beide schließlich auch schon in Steinbach zusammengearbeitet: "Das spricht aber klar für Ersan, weil es zeigt, wie groß meine Überzeugung ist, wenn sein Name von manchen so stark mit mir verknüpft wird." Gegner Stuttgart hat indes drei Spiele in Folge nicht mehr gewonnen, ermöglichte dem vormaligen Schlusslicht Hessen Kassel am vergangenen Spieltag unfreiwillig dessen ersten Saisonsieg.

Die rote Laterne klebt somit beim FC Rot-Weiß Koblenz. Das Team von Oliver Reck befindet sich in einem Formtief, verlor seine vergangenen sechs Ligaspiele. Gegner auf fremdem Platz ist diesmal die TSG Hoffenheim II, die als Tabellenelfter aufpassen muss, nicht in den Abstiegskampf hinein zu geraten.

Einen Punkt vor Hoffenheim II steht der Bahlinger SC, der somit auch noch lange nicht beruhigt nach hinten schauen kann, erst recht nicht, sollte das Sonntagsspiel gegen den VfR Aalen (14.) in die Hose gehen.