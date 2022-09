Parlatans Abgang nach Nürnberg sorgt für Unmut beim TSV Steinbach Haiger

Der Abgang des bisherigen Cheftrainers Ersan Parlatan zum 1. FC Nürnberg hat beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger eine Portion Enttäuschung hinterlassen, wie Geschäftsführer Arne Wohlfarth nun verrät.

Der TSV Steinbach Haiger muss sich nach nur fünf Spieltagen einen neuen Trainer suchen. Ersan Parlatan hat die Haigerer am Montag mit sofortiger Wirkung verlassen und arbeitet künftig als Co-Trainer von Robert Klauß, der mit Parlatan gemeinsam den Fußballlehrer-Lehrgang absolvierte, bei Zweitligist 1. FC Nürnberg.

Nach dem Fehlstart mit Pleiten in Fulda und gegen Mainz 05 II war das von Parlatan hauptverantwortlich neugeformte Team zuletzt mit drei Siegen gegen Bahlingen, Trier und Worms gerade erst in Schwung gekommen. "Ich hätte mir gewünscht, dass Ersan Parlatan dem TSV gegenüber mehr Verantwortung spürt für die Fortführung dessen, was er in diesem Sommer angefangen hat, und uns nicht zu diesem frühen Zeitpunkt verlässt", kann Geschäftsführer Arne Wohlfarth seine Enttäuschung nicht verbergen.

"Keinen Sinn mehr"

Schon Anfang Juni stand der 45-Jährige kurz vor dem Absprung zum türkischen Erstligisten Samsunspor, damals verweigerte der TSV die Freigabe. "Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking hat unseren Vorstandssprecher Roland Kring am Sonntag vor einer Woche über das Interesse informiert. Da Ersan Parlatan noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, wollten wir ihn zunächst nicht abgeben. Im Laufe der Woche hat er sich aber mit Nürnberg geeinigt und eindringlich um die Freigabe gebeten, sodass wir entschieden haben, dass es keinen Sinn mehr hat, Ersan Parlatan weiter zu behalten", schildert Wohlfarth.

Als Interimstrainer wird "bis auf Weiteres" der bisherige Co-Trainer Hüsni Tahiri fungieren. Der 39-Jährige, seit 2013 als Spieler sowie im Trainerteam des TSV tätig, war schon im Dezember 2021 nach der Entlassung Adrian Alipours für drei Spiele eingesprungen. "Es war sofort klar, dass ich das mache ", so Tahiri, der Parlatan den kurzfristigen Abgang nicht übel nimmt. "Er war der beste Trainer, den ich in Haiger je hatte. So ist eben das Profigeschäft. Bei manchen Angeboten muss man zusagen." Da Tahiri nicht über die für die Regionalliga nötige A-Lizenz verfügt, ist er keine Dauerlösung. Deshalb läuft die Nachfolger-Suche. "Es gab noch keine intensiven Gespräche. Es kann natürlich schnell gehen, aber auch noch etwas dauern", sagt Wohlfarth.