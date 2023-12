Parlatan trainiert den Wuppertaler SV

Ersan Parlatan (46) übernimmt das Traineramt beim Wuppertaler SV und tritt damit die Nachfolge von Interimstrainer Christian Britscho an. Zuletzt war der UEFA-Pro-Lizenz-Besitzer Cheftrainer bei Bandirma Spor Kulübü in der türkischen 2. Liga, nachdem er im April 2023 in Offenbach gehen musste.