Parken in Paris: Der SUV-Tarif trifft nicht nur SUVs

Das gern gebrauchte Schlagwort von der "SUV-Parkgebühr" täuscht. Die geplanten, drastisch erhöhten Pariser Parktarife würden auch für viele andere Fahrzeuge gelten. Andererseits bliebe so manches SUV verschont.

Die Nachricht hat für Schlagzeilen gesorgt: Ab dem 1. September sollen in Paris sogenannte "SUV-Parktarife" gelten, die das Abstellen des Fahrzeugs im Stadtzentrum um das Dreifache verteuern. Eine Stunde würde dann 18 statt, wie bisher, 6 Euro kosten; längere Parkzeiten kämen überproportional teuer, sechs Stunden würden mit 225 Euro zu Buche schlagen.

Auf das Gewicht kommt es an

Heftig diskutiert wird seither, ob sich ein solches Modell auch auf Deutschland und die Region übertragen ließe. In einem solchen Fall wären aber nicht nur die übergroßen "Sport Utility Vehicles" betroffen. Denn die Paris-Regelung macht sich keineswegs an der Fahrzeuggattung "SUV" fest, die für viele ein Feindbild ist, sondern am Kriterium Leergewicht. Der Parkzuschlag käme somit auf Verbrenner- und Hybridmodelle zu, die mehr als 1600 Kilogramm wiegen. Bei den - batteriebedingt schwereren - Elektroautos liegt die entscheidende Grenze bei 2000 Kilogramm Gewicht.

Beispielhaft ein Blick ins VW Programm: Ein des Stadtpanzertums unverdächtiger VW Passat TDI der neuen Generation kommt auf 1678 Kilogramm und wäre somit durchaus ein Fall für den "SUV-Tarif", ebenso wie ein braver Caddy 1.5 TSI (1619 Kilogramm) - und der beliebte, sozial akzeptierte, aber über 2000 Kilogramm schwere beliebte Familientransporter Multivan sowieso. Auch die Elektro-Limousine ID.7 (2172 Kilogramm) würde die Gewichtsgrenze reißen.

Andererseits bliebe das "City-SUV" T-Cross (1254 Kilogramm) ebenso ungeschoren wie das Basismodell des neuen und größeren Tiguan mit seinen 1598 Kilogramm.

Strafsteuer für Verbrenner

Frankreich ganz generell geht in seiner automobilen Umweltpolitik noch in anderer Hinsicht rigide vor: Der "malus écologique" ist eine Art Strafsteuer für Verbrenner, die einmalig bei der Neuzulassung fällig wird und bis zu 60.000 Euro beträgt.