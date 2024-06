Paris2024: Torhüter ist als Fahnenträger bei Eröffnungsfeier im Einsatz

In wenigen Wochen beginnen die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Bei der Eröffnungsfeier bekommt mit Niklas Landin ein Handballer noch einmal eine große Bühne. Der dänische Torhüter wird die Fahne seines Heimatlandes tragen.

Nach den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer macht Niklas Landin Schluss - in der dänischen Nationalmannschaft (wir berichteten). Bei seinem letzten Turnier wird der 35-Jährige gemeinsam mit Seglerin Anne-Marie Rindom bei der Eröffnungsfeier von Olympia die dänische Fahne tragen.

Auch bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio waren zahlreiche Handballer:innen als Fahnenträger im Einsatz. Bei der Eröffnungsfeier hatten Jovanka Radicevic (Montenegro), Natalia Bernardo (Angola) und Mahfoods Landsmann Husain Alsayyad ihre Olympiamannschaft ins Stadion geführt. Bei der Abschlussfeier liefen Norwegens Torhüterin Katrine Lunde und Bahrains Husain Mahfoodh liefen mit der Fahne ihres Landes ins Olympiastadion ein.

1936: Erster Fahnenträger bei Olympia

Der erste Feldhandballer, der je Fahnenträger bei den Olympischen Spielen war, ist der Österreicher Fritz Wurmböck bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Der Verteidiger bestritt in Berlin drei Spiele und konnte für Österreich die Silbermedaille gewinnen.

36 Jahre später war der Isländer Geir Hallsteinsson bei den Olympischen Spielen 1972 in München der erster Hallenhandballer, der die Fahne seines Landes bei einer Eröffnugsfeier getragen hat. Der Mittelmann war der Fixpunkt der isländischen Auswahl Ende der 60er, anfangs der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. In insgesamt 107 Länderspielen erzielte er 469 Tore.

1972 tauchte der Hallenhandball das erste Mal im Olympischen Programm der Männer auf. Der ersten Olympiasieger im Handball wurde Jugoslawien, Silber ging an die Tschechoslowakei und Bronze an Rumänien. Ein olympisches Frauenhandballturnier gab es erstmals 1976 in Montréal. Gold ging damals Sowjetunion, Silber an die DDR und Bronze an Ungarn.

Bislang einzige Handballerin aus Deutschland war Kristina Richter, die neben Erfolgen mit dem Berliner TSC mit der Nationalmannschaft der DDR 1971, 1975 und 1978 Weltmeisterin geworden war und 1976 bei Olympia Silber gewonnen hatte. 1980 kam in Moskau Bronze hinzu.

Olympische Fahnenträger aus dem Handball

1936 Berlin (1):

Eröffnung: Fritz Wurmböck



1972 München (1):

Eröffnung: Geir Hallsteinsson (ISL)



1976 Montreal (1):

Eröffnung: Hrvoje Horvat (YUG)



1980 Moskau (2):

Eröffnung: Kristina Richter (GDR), Solange Koulinka (CGO)



1984 Los Angeles (0):

-



1988 Seoul (0):

-



1992 Barcelona (0):

-



1996 Atlanta (5):

Eröffnung: Karim El-Mahouab (ALG), Palmira de Almeida (ANG), Hosam Abdallah (EGY), Vladimir Bogdevski (MKD), Stefan Schärer (SUI)



2000 Sydney (1):

Eröffnung: Andrej Lawrow (RUS)



2004 Athen (6):

Eröffnung: Jackson Richardsson (FRA), Gudmundur Hrafnekelsson (ISL), Beno Lapajne (SLO)

Abschluss: Elisa Webba (ANG), Jackson Richardsson (FRA), Istvan Pasztor (HUN)



2008 Peking (4):

Eröffnung: Ivano Balic (CRO), Valeria Bese (ROU)

Abschluss: Sigfus Sigurdsson (ISL), Filomena Trindade (ANG)



2012 London (5):

Eröffnung: Venio Losert (CRO), Kyung-Shin Yoon (KOR), Heykel Megannem (TUN)

Abschluss: Marcelina Kiala (ANG), Bojana Popovic (MNE)



2016 Rio de Janeiro (6):

Eröffnung: Luisa Kiala (ANG), Bojana Popovic (MNE), Karol Bielecki (POL), Ahmed El Ahmar (EGY)

Abschluss: Cristina Direito Branco (ANG), Kari Aalvik Grimsbø (NOR)



2020 Tokio (5):

Eröffnung: Jovanka Radicevic (MNE), Natalia Bernardo (ANG), Husain Alsayyad (BRN)

Abschluss: Husain Mahfoodh (BRN), Katrine Lunde (NOR)



2024 Paris (1):

Eröffnung: Niklas Landin (DEN)