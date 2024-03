Paris sichert sich mit Sieg Tabellenplatz drei

Im letzten Spiel der Gruppenphase in Gruppe A der Champions League zwischen Paris und Szeged war die finale Position in der Tabelle für beide Teams noch offen. Paris wollte mit einem Sieg Tabellenplatz drei festmachen. Doch auch Szeged hatte durch die Niederlage von Zagreb in Kiel noch Chancen auf den dritten Platz und somit eine bessere Ausgangsposition in den Play-Offs. Am Ende stand ein 37:33 (15:14) auf der Anzeigentafel.

Kamil Syprzak war gegen Szeged mit zehn Toren ein Erfolgsgarant für die Pariser. Sascha Klahn