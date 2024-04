Paris kontrolliert Duell mit Plock und trifft auf Barcelona

Die Weichen in Richtung des Viertelfinals in der Machineseeker EHF Champions League im Handball hatte Paris Saint-Germain bereits mit dem 30:26 im Hinspiel in Plock gestellt, in heimischer Arena verwaltete der Favorit den Vorsprung und erreichte mit dem 34:33 die letzte Etappe vor dem Final4 in Köln - auf der nun die Hürde FC Barcelona wartet.

David Balaguer und Paris behielten im Rückspiel gegen Plock die Kontrolle. IMAGO/PanoramiC