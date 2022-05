Troyes holt bei Meister PSG ein 0:2 auf

Paris St. Germain steht in der Ligue 1 längst als Meister fest und lässt die Saison gemächlich ausklingen. Am Sonntag holte Troyes einen Punkt im Prinzenpark, PSG spielte zum dritten Mal in Folge nur unentschieden.

Traf vom Elfmeterpunkt für PSG: Neymar. IMAGO/ZUMA Wire