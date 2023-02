Hakimi und Messi traumhaft: PSG erkämpft sich den Sieg gegen Toulouse

Zum Auftakt des 22. Spieltag in der Ligue 1 lieferten sich Paris Saint-Germain und Toulouse einen großen Kampf, mit dem besseren Ende für den amtierenden Meister. Der ist allerdings um eine Verletzungssorge reicher.

Schossen PSG zum Sieg über Toulouse: Lionel Messi und Achraf Hakimi. AFP via Getty Images

Nach dem schwachen Start ins Jahr hat Paris zuletzt gegen Montpellier gewonnen (3:1), allerdings hatte der Sieg auch seine Konsequenzen: Superstar Kilian Mbappé verletzte sich und fällt länger aus. Ihn musste Trainer Christophe Galtier gegen das im Kalenderjahr 2023 noch ungeschlagene Toulouse ersetzen und erkor dabei Ekitike zum Vertreter des verletzten Mbappé aus.

Sorgen um Sanches - Donnarumma patzt

Allerdings war es nicht der junge Stürmer, sondern der zweite neue Mann in der Aufstellung von PSG-Coach Galtier, der für den ersten Aufreger der Partie sorgte. Nicht einmal eine Viertelstunde war gespielt, da musste der ehemalige Münchner Sanches - wieder einmal - verletzungsbedingt ausgewechselt werden (14.). Der Anfangs-Schock für den haushohen Favoriten war perfekt, doch es kam noch schlimmer: Nach einem Foul des eingewechselten Bitshiabu verwandelte van den Boomen einen Freistoß direkt ins Torwarteck - Donnarumma sah dabei nicht gut aus (20.).

Mit zunehmender Spieldauer wurde PSG besser und kam nach einer Ecke zur bis dato besten Möglichkeit der Partie: Marquinhos streifte eine scharfe Messi-Hereingabe mit dem Kopf, Dupé lenkte die Kugel noch an den Pfosten (35.).

Im direkten Gegenzug lag die Kugel dann erneut im Netz der Hausherren - und wieder war ein Standard verantwortlich: Rouault verlängerte einen Freistoß an den zweiten Pfosten, wo Aboukhlal sträflich freistand und zum vermeintlichen 2:0 einnickte - aber eben nur vermeintlich. Aufgrund einer Abseitsstellung zählte der Treffer nicht. Und so war es der Favorit, der noch vor der Pause jubeln durfte. Hakimi traf mit einem traumhaften Schlenzer aus 20 Metern unhaltbar zum Ausgleich (38.).

Messi bringt PSG in Front

Nach der Pause brauchte die Partie eine ganze Weile, um das Niveau der ersten 45 Minuten zu erreichen, dann aber packte Messi den nächsten Geniestreich aus. Nachdem sich Hakimi gegen drei Gegenspielern durchgesetzt hatte, zog der frischgebackene Weltmeister aus zentraler Position ab und streichelte die Kugel um Dupé herum ins Netz - die Führung für den Favoriten (58.).

Von den Gästen kam in der Folge wenig, nur noch vereinzelt traute sich der Aufsteiger vor das gegnerische Tor. Bereits tief in der Nachspielzeit stocherte Rouault im Getümmel vor Donnarumma die Kugel auf das Tor, doch der italienische Schlussmann machte seinen Fehler aus dem ersten Durchgang wett und parierte (90. +4). Weil sowohl Messi als auch Vitinha im direkten Gegenzug die endgültige Entscheidung liegen gelassen hatten (90. +4), blieb es beim knappen 2:1, durch das der amtierende Meister wieder mehr Luft an der Spitze der Ligue 1 hat. Die Gäste mussten hingegen die erste Niederlage dieses Kalenderjahres hinnehmen.

Am kommenden Mittwoch (21.10 Uhr) trifft PSG im Achtelfinale des Coupe de France auf Marseilles, während Toulouse einige Stunden früher (18.15 Uhr) Stade Reims empfängt.