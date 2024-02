Strittiger Elfmeter rettet PSG einen Punkt gegen Rennes

Paris St. Germain war gegen Stade Rennes über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, stand aber dennoch kurz vor einer Niederlage. Erst in der siebten Minute der Nachspielzeit gelang Goncalo Ramos der Ausgleich per Elfmeter, nachdem er zuvor über den am Boden liegenden Mandanda gefallen war.

Die entscheidende Szene: Steve Mandanda (gelbes Trikot) liegt bereits am Boden, bevor Goncalo Ramos (blaues Trikot) über ihn fällt und einen Strafstoß zugesprochen bekommt. AFP via Getty Images

Stade Rennes bleibt für Paris St. Germain so etwas wie ein Angstgegner in der Ligue 1. Nur zwei der sechs vorangegangenen Duelle hatten die Hauptstädter für sich entscheiden können - und auch diesmal gab es für Luis Enrique und seine Mannschaft keinen Dreier zu bejubeln.

Der Spanier änderte seine Mannschaft nach dem 2:0 in Nantes gleich auf fünf Positionen, unter anderem kehrte Mbappé anstelle von Kolo Muani zurück, Marquinhos fiel dafür aus. Die Gäste aus Rennes konnten dagegen erst am Donnerstag im Play-off-Rückspiel der Europa League Selbstvertrauen tanken, wenngleich das 3:2 über die AC Mailand nach der 0:3-Hinspiel-Niederlage das Aus bedeutete. Julien Stephan tat es seinem Gegenüber gleich und tauschte ebenfalls fünfmal, Bourigeaud, der alle drei Tore gegen Milan erzielte, war einer der Spieler, die auf die Bank rückten.

Gouiris Solo bringt Rennes in Führung

Die Gastgeber übernahmen erwartungsgemäß von Beginn an die Spielkontrolle, brauchten aber eine ganze Weile, bis sie gegen den eng gestaffelten Abwehrverbund von Stade Rennes zum Abschluss kamen. Vitinha näherte sich nach 20 Minuten erstmals an, doch Mandanda parierte. Die Gäste fanden derweil offensiv quasi überhaupt nicht statt - bis Gouiri in der 33. Minute zum Solo ansetzte. Der Angreifer kam 35 Meter vor dem Tor an den Ball, ließ Vitinha, Danilo Pereira und Lucas Beraldo einfach stehen und brachte seine Mannschaft per Außenrist mit dem ersten Torschuss in Führung.

Nur drei Minuten später dribbelte sich der Angreifer erneut vorbei an Vitinha und Danilo Pereira, brachte seinen Schuss aus 15 Metern aber nicht auf das Tor. PSG kam dagegen vor der Pause nicht mehr gefährlich vor das Tor, weshalb es mit dem 0:1 in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel riss Paris erneut die Kontrolle an sich und kam regelmäßiger zu Abschlüssen. Dembelé scheiterte jedoch an Mandanda (59.), Hakimi (52.) und Mbappé (55., 63.) brachten ihre Schüsse nicht auf das Tor. Für den Top-Torjäger war wenig später Schluss, Goncalo Ramos kam in die Partie (65.) - und der sollte noch eine ganz entscheidende Rolle spielen.

Nuno Mendes feiert sein Comeback

Zunächst hatte jedoch der auf Seiten der Gäste eingewechselte Bourigeaud die Chance, das Spiel vorzuentscheiden, verpasste nach flacher Hereingabe von Truffert aber aus kurzer Distanz das 2:0 (69.). So blieb PSG, bei denen Nuno Mendes in der Schlussphase nach einer Oberschenkelverletzung zum ersten Mal seit dem 30. April 2023 wieder auf dem Platz stand, in der Partie.

Schon in der 84. Minute zeigte Schiedsrichter Bastien Dechepy auf den Punkt, nachdem Goncalo Ramos gegen Guela Doué zu Boden ging - der Videoschiedsrichter schaltete sich jedoch ein, weshalb der eingewechselte Portugiese keinen Elfmeter, sondern die Gelbe Karte für seine Schwalbe bekam. Nachdem unter anderem Fabian per Volley scheiterte (90.+1) lief es für Goncalo Ramos im zweiten Anlauf dann aber umgekehrt.

Goncalo Ramos gleicht aus

Im Fünfmeterraum spitzelte Wooh dem Portugiesen den Ball sauber vom Fuß. Anschließend ließ dieser sich über den bereits am Boden liegenden Mandanda fallen. Schiedsrichter Depechy entschied sofort auf Eckball, erneut schaltete sich jedoch der VAR ein. Nach Ansicht der Videobilder kam der Unparteiische zu dem Entschluss, dass das Fallen über den am Boden liegenden Keeper für einen Strafstoß ausreicht. Goncalo Ramos trat selbst an und rettete Paris das 1:1 (90.+7).

PSG bleibt damit mit nun elf Punkten Vorsprung Tabellenführer und ist am kommenden Freitag (21 Uhr) zu Gast beim Dritten aus Monaco. Rennes verpasst derweil vorerst den Sprung auf Conference-League-Platz 6. Am Donnerstag (20.45 Uhr) geht es im Pokal-Viertelfinale zu Le Puy Foot 43, Sonntag (17.05 Uhr) ist dann in der Liga der FC Lorient zu Gast.