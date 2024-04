Mit viel Glück: Mbappé schießt PSG ins Finale

Paris St. Germain steht im Finale der Coupe de France. Der Hauptstadtklub dominierte gegen Rennes das Spiel, gewann dieses aber nur aufgrund eines glücklichen Treffers von Mbappé, der kurz zuvor einen Elfmeter verschoss.

Der PSG-Matchwinner gegen Rennes: Kylian Mbappé. AFP via Getty Images

PSG startete wie erwartet dominant, doch die Hausherren entwickelten nur phasenweise Gefahr. In der Anfangsphase zitterte dennoch das Aluminium: Mbappés Abschluss lenkte Mandanda an die Latte (12.).

Im direkten Gegenzug parierte Donnarumma einen Versuch von Kalimuendo gut (12.), ansonsten kam von Rennes sehr wenig. Weil auch Paris wenig Ideen parat hatte, geschah lange nichts - Dembelés unvollständige Aktion passte beim Offensivspiel des französischen Serienmeisters ins Bild (26.)

Mbappé überwindet Mandanda im dritten Anlauf

Mit reichlich Glück ging der Favorit doch mit einer Führung im Rücken in die Pause: Nachdem Mbappé per Elfmeter an Mandanda gescheitert war (37.), landete ein abgefälschter Schuss des Top-Stürmers für den Keeper unhaltbar im Netz (40.). Bei beiden Szenen war Omari der Unglücksrabe auf Seiten von Rennes.

Nach der Pause wurden die Gäste mutiger, Gouiri aus der Distanz verfehlte das Tor nur knapp (50.). PSG blieb ebenso gefährlich, Mbappé scheiterte allerdings - mal wieder - an Mandanda (52., 59.).

Rennes harmlos - PSG verzweifelt an Mandanda

Insgesamt passierte in Hälfte zwei wenig, Rennes wurde besser, entfachte aber kaum Gefahr. Kalimuendo köpfte aus kurzer Distanz nur aufs Tordach (67.). Bis zum Schluss blieben beide Teams anschließend harmlos, Mandanda zeichnete sich gegen Asensio noch einmal aus (79.), mehr zu berichten gab es kaum noch. Im Finale der Coupe de France wartet auf PSG nun Olympique Lyon, das Zweitligist Valenciennes mit 3:0 in die Schranken gewiesen hatte.

Erst einmal geht es für den französischen Serienmeister aber in der Liga am Samstag ab 21 Uhr gegen Ligue-1-Schlusslicht Clermont Foot weiter, ehe kommende Woche Mittwoch (ebenfalls 21 Uhr) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League der FC Barcelona im Prinzenpark gastiert.