90.+3! Mbappé lässt PSG gegen Rennes spät jubeln

Rennes hat PSG lange Zeit einen großen Kampf geboten - und ließ dann einmal zu viel Platz. Das bestrafte Mbappé, der Paris zu einem 1:0-Sieg schoss.

Durch den 2:0-Sieg im Hinspiel wusste Rennes natürlich, wie man das Starensemble aus Paris ärgern kann. Und genau mit dem Selbstvertrauen begannen die Gäste im Prinzenpark: Bourigeaud traf den Ball nicht richtig, dadurch wurde der Schuss gefährlich, Navas lenkte die Kugel über den Kasten (7.). Nur wenige Minuten später trat der Ex-Freiburger Santamaria in Erscheinung, sein Kopfball ging links vorbei (14.).

Pfosten! Pech für Mbappé

Eine Führung für den Außenseiter wäre zu Beginn durchaus nicht unverdient gewesen. PSG tat sich in der ersten halben Stunde sehr schwer. Die Gastgeber hatten zwar mehr Ballbesitz, mussten aber bis zur 35. Minute warten, ehe Mbappé den ersten gefährlichen Abschluss in Richtung Gästetor zu Stande brachte. Kurz vor der Pause wurde der Spitzenreiter dann besser und wäre beinahe in Führung gegangen, doch Mbappés Schuss klatschte nur an den Pfosten (40.).

Mbappés schlägt kurz vor Schluss zu

In den zweiten Durchgang starteten wieder die Gäste besser, Santamarios anspruchsvolle Direktabnahme ging drüber (46.). PSG hatte in der Offensiv kaum Ideen, wenn mal etwas ging, dann über Mbappé, der nach Draxler-Zuspiel verzog (63.). Zwei Minuten danach traf der Franzose zwar, er stand beim Pass von Messi allerdings knapp im Abseits - Pech für PSG. Ansonsten kam von den Gastgebern, die weiterhin mehr den Ball hatten, nicht viel. Rennes verteidigte lange Zeit beherzt - und ließ dann kurz vor dem Ende einmal zu viel Platz: Messi fand Mbappé, der in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Sieg traf.

Von Paris war das in Summe dennoch etwas zu wenig. Am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) muss sich die Elf von Maurizio Pochettino steigern, denn da steht das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid an.