Neymars Treffer reicht nicht: Reims holt spätes Remis gegen PSG

Mit dem letzten Angriff der Partie sicherte sich Stade Reims einen Punkt gegen den französischen Spitzenreiter Paris Saint-Germain. Dieser spielte nach einer Roten Karte allerdings beinahe die komplette zweite Hälfte in Unterzahl.

Nach dem durchwachsenen Start in das Kalenderjahr 2023 samt zwei Niederlagen aus den ersten vier Ligaspielen herrschte ordentlich Druck im Parc des Princes, schließlich war der Vorsprung auf Verfolger Lens auf drei Zähler zusammengeschmolzen. Und genau dieser Druck war dem Starensemble von Christophe Galtier auch von Beginn an gegen Stade Reimes anzumerken. Der Tabellenzwölfte drückte den Favoriten tief in die eigene Hälfte und spielte mutig nach vorn. So kam der Außenseiter auch zu ersten Chancen, Balogun verpasste gleich doppelt, während Munetsi nach Vorarbeit von Flips am glänzend reagierenden Donnarumma scheiterte (18.).

Von PSG kam im ersten Durchgang wenig, erst mit zunehmender Spieldauer steigerte sich der Tabellenführer der Ligue 1 merklich. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Pariser dann für diesen erhöhten Aufwand. Ein abgeblockter Messi-Schuss landete vor den Füßen von Neymar, der sich nicht zweimal bitten ließ und zur Führung einnetzte (51.). Lange hielt die Freude über das 1:0 allerdings nicht, weil der zur erst Halbzeit eingewechselte Verratti völlig überzogen gegen Ito einstieg. Nach einer langwierigen VAR-Überprüfung musste der Italiener vom Feld (59.).

Mit dem letzten Angriff: Balogun spielt den Party-Crasher

Beirren ließ sich der Hauptstadtklub davon aber nicht, drückte statt sich einzuigeln weiter auf den zweiten Treffer, Flips klärte einen Ramos-Kopfball auf der Linie (64.). Nur eine Minute später lag der Ball dann im Netz, Hakimi hatte nach Vorarbeit von Messi getroffen. Doch auch hier schritt der VAR ein, der Marokkaner stand beim Zuspiel im Abseits (65.). In den Schlussminuten drückte der Außenseiter auf den Ausgleich, PSG lauerte auf Konter. So auch bei der wohl größten Chance der Schlussphase, die Messi aus acht Metern liegenließ.

Alles sah bereits nach einem Sieg für die Hausherren aus, als der junge Zaire-Emery mit einem Fehlpass im Mittelfeld die letzte Chance der Gäste ermöglichte. Doumbia schnappte sich die Kugel, gab ab auf Balogun und der blieb vor Donnarumma cool (90. +6). Mit dem letzten Angriff der Partie glich der Außenseiter tatsächlich aus. Direkt im Anschluss war dann auch Schluss, die Punkteteilung stand - und PSG hatte die Chance, sich auf fünf Punkte von Verfolger Lens, das zuvor nur 1:1 in Troyes gespielt hatte, abzusetzen, vertan. Es bleibt bei drei Zählern Vorsprung.

Paris ist am kommenden Mittwoch (21 Uhr) wieder in Aktion, dann steht das Duell mit Montpellier an. Ebenfalls am Mittwoch muss auch Reimes wieder in der Liga ran, ab 19 Uhr geht es dann gegen den FC Lorient.