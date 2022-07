Ramos mit der Hacke: PSG holt ersten Titel unter Galtier

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison schlug Paris Saint-Germain den FC Nantes im Finale des französischen Supercups klar mit 4:0. Überragender Mann war hierbei Neymar mit drei Torbeteiligungen.

Von Beginn an wollte Paris unter dem neuen Trainer Christophe Galtier keinerlei Zweifel am ersten Titelgewinn der neuen Spielzeit aufkommen lassen. Und so legte PSG auch los, bereits in der 14. Minute scheiterte Marquinhos nach Vorlage von Kimpembe per Kopf nur an der Latte. Besser machte es dann Messi in der 22. Minute, der nach starker Vorarbeit von Neymar Nantes Torhüter Lafont in unnachahmlicher Manier umkurvte und zum 1:0 ins leere Tor einschob.

Damit war der Bann gebrochen, Nantes hielt zwar gut mit, doch der französische Meister hatte die klareren Chancen und nutzte diese. Neymar wurde in den letzten Sekunden vor dem Halbzeitpfiff in halblinker Position von den Beinen geholt, trat selbst zur Ausführung des Freistoß an und verwandelte diesen im oberen linken Eck. Lafont im Tor des Neunten der vergangenen Ligue-1-Saison blieb erneut keine Abwehrchance.

Ramos trifft spektakulär - Neymar vom Punkt

Und auch nach der Pause sollte sich dieses Bild nicht ändern. Nantes konnte eine Messi-Ecke von der linken Seite nur unzureichend klären, sodass die Kugel über Veratti und Sarabia erneut in gefährlicher Manier in den Strafraum kam. Innenverteidiger Sergio Ramos konnte die Großchance aus bester Position zwar zunächst nicht vollenden, verwandelte den Nachschuss in sehenswerter Manier per Hacke zum 3:0 (56.).

Doch auch mit diesem Kabinettstückchen sollte es noch nicht genug sein, knapp neun Minuten vor dem Ende riss Casteletto den überragenden Neymar als letzter Mann im Strafraum um und sah dafür die Rote Karte (81.). Den folgenden Elfmeter verwandelte der Gefoulte zu seinen zweiten Treffer an diesem Abend selbst, indem er Lafont ins falsche Eck schickte (82.).

Durch den Sieg bescherte das Pariser Starensemble dem aus Nizza gekommenen Galtier seinen ersten Titel mit seinem neuen Verein und startet nun mit ordentlich Schwung in die neue Ligue-1-Spielzeit, die für PSG mit einem Duell gegen Clermont Foot am kommenden Samstag (21 Uhr) beginnt. Nantes trifft einen Tag später auf Angers SCO (Sonntag, 15 Uhr).