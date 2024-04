Nach Gala in der ersten Halbzeit: PSG besiegt Lyon deutlich

Dank einer überragenden ersten Halbzeit bezwingt PSG Olympique Lyon mit 4:1. Dabei stellte das Team von Luis Enrique schon früh die Weichen auf Sieg. Bereits am Mittwoch können die Pariser dann vorzeitig die dritte Meisterschaft in Serie perfekt machen.

Nach dem spektakulären Einzug ins Halbfinale der Champions League in Barcelona (4:1) stand für Paris in der Liga die Partie gegen das um das europäische Geschäft kämpfende Lyon auf dem Programm. Olympique reiste formstark in die Hauptstadt mit vier Siegen aus den letzten fünf Ligaspielen: Das beste Team der Liga empfing das beste Team der Rückrunde.

PSG mit Blitzstart - Goncalo Ramos legt nach

Es waren noch nicht einmal 180 Sekunden gespielt, da klingelte es aber schon im Kasten der Gäste. Matic lenkte einen Schuss von Asensio in die eigenen Maschen (3.) - und es ging munter weiter. Paris zündete ein wahres Offensiv-Feuerwerk und überrollte OL regelrecht. Kolo Muanis Schuss wurde gerade noch ins Toraus abgewehrt (6.). Den anschließenden Eckball aber verlängerte Barcola in die Mitte, wo Lucas Beraldo den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte und auf 2:0 stellte (6.)

Auf der anderen Seite fälschte Marquinhos einen Schuss von Benrahma noch gefährlich ab (8.). Ansonsten hatte PSG aber das Heft des Handelns in der Hand, kontrollierte die Partie und spielte die Olympique-Defensive reihenweise schwindelig. Kolo Muani schoss knapp am Tor vorbei (19.). Und gerade nachdem sich die Gäste im Spiel angemeldet hatten, folgte schon der nächste Treffer von Paris: Goncalo Ramos verwandelte eine Flanke von Hakimi per Kopf (33.), eine Minute später traf Barcola den Außenpfosten.

Lyon mit Lebenszeichen - PSG im Verwaltungsmodus

Auf der anderen Seite erzielte dann Nuamah etwas aus dem Nichts nach einem feinen Solo das 3:1 (37.) - und die Gäste witterten plötzlich Morgenluft. Wieder war es Nuamah, der mit einem Schlenzer an den Außenpfosten aber Pech hatte (39.). Den kurzen Hoffnungsschimmer machte PSG in Person von Goncalo Ramos dann schnell zunichte. Nach einer schönen Ballstafette durfte sich der Portugiese zum zweiten Mal als Torschütze in den Spielberichtsbogen eintragen (42.)

Auch im zweiten Durchgang gaben die Hausherren den Ton an, ohne jedoch großartig gefährlich zu werden. Nachdem Lyon es durch Cherki (55.) und Caqueret (63.) verpasste, seine Chancen in Zählbares umzumünzen und die Partie nochmal spannend zu machen, flachte die Partie zunehmend ab. PSG befand sich gänzlich im Verwaltungsmodus. Der eingewechselte Mama Baldé prüfte nochmal Donnarumma (83.).

Es blieb beim 4:1, welches das Team von Trainer Luis Enrique ohne die Hilfe von Mbappé und Dembelé einfuhr. Am kommenden Sonntag (19 Uhr) empfängt Lyon dann AS Monaco zum Heimspiel. Bereits am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Paris beim FC Lorient gefordert. Sollte Monaco im Parallelspiel verlieren, kann PSG dann schon die dritte Meisterschaft in Serie perfekt machen.