Zweite Heimpleite in Folge: Pomadiges PSG unterliegt Lyon

Im Klassiker gegen Olympique Lyon spielte Paris St. Germain über weite Strecken pomadig - und ging am Ende leer aus. Lyon gewann 1:0 und fügte PSG damit die zweite Heimpleite in Folge zu.

Lyon ist zwar nicht mehr das, was es einst war - dennoch birgt das Duell gegen PSG auch aufgrund der jahrelangen Rivalität dieser beiden Klubs jedes Mal aufs Neue viel Anspannung. In der Tabelle trennen beide Klus aktuell zwar satte 25 Punkte, doch das war auf dem Platz nicht so erkennbar.

Paris, das im Vergleich zum 0:2 gegen Stade Rennes, der ersten Heimniederlage der Saison, mit Marquinhos, Hakimi und Renato Sanches anstelle von Juan Bernat, Pembelé und Fabian am Start war, zeigte sich anfangs zwar noch überlegen und kam über Vitinha (4.) sowie Mbappé (9.) zu ersten Abschlüssen, doch das nahezu runderneuerte Lyon meldete sich seinerseits schon bald an.

Trainer Laurent Blanc hatte nach dem 1:1 gegen Nantes nicht nur viermal gewechselt (Lopes, Diomandé, Thiago Mendes, Cherki spielten für Riou, Tolisso, Caqueret und Barcola), er hatte auch sein System von 4-3-3 auf 3-4-1-2 umgestellt. Das schien zu fruchten, denn angetrieben vom umtriebigen Lacazette sahen die Gäste gut aus - und strahlten auch recht bald Torgefahr aus.

Donnarumma erst tollpatschig, dann froh

Lyon hatte in Hälfte eins sogar die beste Chance: Nachdem zunächst Danilo Pereira und der für den angeschlagenen Sarr frühzeitig eingewechselte Barcola ausgerutscht waren und Hakimi Donnarumma anschoss, holte der italienische Nationalkeeper Lacazette ein wenig tollpatschig von den Beinen und verursachte so einen Strafstoß. Der Gefoulte trat selbst an und donnerte den Ball an den linken Pfosten (39.).

Nach dem Seitenwechsel machte sich eine seltsame Lethargie im Stadion breit, von beiden Mannschaften kam nicht viel. Doch dann durchbrach Barcola die Ruhe: Thiago Mendes spielte einen starken 30-Meter-Pass nach rechts raus zu Diomandé, der umgehend auf den zweiten Pfosten zu Barcola querlegte - 1:0 (56.).

Pariser Alibi-Fußball

Paris war nun gefordert, doch mehr als ein Alibi-Aufbäumen war von der Millionentruppe nicht zu erkennen, vielmehr hätte Barcola beinahe nachgelegt, doch Donnarumma wusste das mit einer guten Parade zu verhindern (67.).

Auch wenn das PSG-Spiel ziemlich pomadig daherkam, das Spiel blieb spannend - und das war dem Ergebnis geschuldet. In der Schlussphase erhöhten die Pariser jedoch die Schlagzahl und schnupperten auf einmal am Ausgleich, doch Messi (74.), Ekitike (80.), Hakimi (81.), Gharbi (86.) und Mbappé (90.+1) fehlte das nötige Quäntchen Abschlussglück.

So brachte Lyon den überraschenden 1:0-Auswärtssieg über die Zeit, feierte damit nach zuletzt drei Remis in Serie wieder einen Sieg und tankte mächtig Selbstvertrauen für das bevorstehende Halbfinale im Coupe de France am kommenden Mittwoch gegen den FC Nantes (21.10 Uhr). PSG wiederum ist erst am kommenden Samstag (21 Uhr) bei OGC Nizza wieder gefordert.