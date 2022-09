Donnarumma pariert Strafstoß: PSG müht sich zu knappem Sieg gegen Brest

Paris St. Germain hat die Pflichtaufgabe gemeistert und gegen Stade Brest gewonnen. Der 1:0-Sieg musste allerdings hart erkämpft und von Donnarumma festgehalten werden.

Gianluigi Donnarumma hält den Elfmeter gegen Islam Slimani und so den Pariser Sieg fest. AFP via Getty Images

Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Juventus Turin in der Champions League war Paris St. Germain wieder in der Ligue 1 gefordert. Christophe Galtier nahm für das Spiel gegen den Tabellen-17. aus Brest zwei Änderungen in der Startelf vor: Danilo kam für Marquinhos in die erste Elf und Juan Bernat für Nuno Mendes.

Der Außenseiter aus der Bretagne versteckte sich von Beginn an nicht und suchte sein Glück in eigenen Offensivaktionen. So prüfte Honorat Donnarumma im Tor der Hausherren (17.).

Messi legt stark für Neymar vor

Tonangebend und verantwortlich für die großen Chancen waren jedoch erwartungsgemäß die Gastgeber: Messi verfehlte das Ziel per Volley aus kurzer Distanz knapp (20.).

Zehn Minuten später brillierte der Argentinier als Vorbereiter: Sein Heber erreichte auf halblinker Position den startenden Neymar, der den Ball gut verarbeitete und anschließend platziert zur Pariser Führung traf (30.).

Mbappé und Messi verpassen mehrfach das zweite Tor

Dem dritten Star in der PSG-Offensive gehörte die Schlussphase der ersten Hälfte: Mbappé traf zuerst, stand dabei aber im Abseits (45.). Kurz darauf war er erneut frei vor dem Tor der Gäste. Bizot parierte allerdings (45.+2).

Auch nach dem Seitenwechsel verpasste es Paris, das zweite Tor nachzulegen und so für die Vorentscheidung zu sorgen. Messi etwa kam zum Kopfball, traf allerdings nur den Pfosten (50.).

Donnarumma hält den Sieg gegen Slimani doppelt fest

So blieb das Spiel weiterhin offen - und nach mehr als einer Stunde sah es danach aus, als ob sich die mangelnde Effizienz der Pariser rächen sollte: Kimpembe riss Fadiga im eigenen Strafraum zu Boden und verursachte damit einen Elfmeter. Den Strafstoß schoss Slimani, allerdings nicht ausreichend gut: Donnarumma ahnte die Ecke und parierte den halbhohen Schuss (69.).

Eher zufällig kam Slimani in der Folge zu einer weiteren Chance, der Ball prallte von seiner Brust aus gefährlich aufs Tor der Pariser. Wieder war Donnarumma allerdings mit einer starken Parade zur Stelle (78.).

Am Ende war Neymars Treffer ausreichend für einen knappen Sieg, der PSG wieder an die Tabellenspitze bringt. Bereits am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) sind die Pariser wieder in der Champions League im Einsatz und zu Gast bei Maccabi Haifa. Für Brest geht es am nächsten Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den AC Ajaccio weiter.