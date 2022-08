Paris Saint-Germain verbannt Cola und Ice Tea vom Team-Essen

Paris Saint-Germain versucht an jeder Stellschraube zu drehen, um die Spieler auf Topniveau zu bringen. Nun geht es einigen liebgewonnenen Gewohnheiten der Spieler an den Kragen.

Paris Saint-Germain verbannt zuckerhaltige Getränke wie Coca-Cola und Ice Tea einem Bericht der Zeitung "Le Parisien" zufolge vom Mannschaftsessen. Seit Juli verfüge der Klub über einen Ernährungsberater in Vollzeit, einen diesbezüglich ausgebildeten ehemaligen spanischen Fußballer, berichtete "Le Parisien" am Mittwoch. Zu einer seiner ersten Entscheidungen habe das Streichen von nicht mit dem Spitzensport kompatiblen Getränken gehört.

Dass dies nicht schon früher geschehen ist, hänge möglicherweise damit zusammen, dass Coca-Cola offizieller Partner des Klubs ist. Der Vertrag sei im vergangenen Jahr bis 2024 verlängert worden, schrieb die Zeitung.

Im Interview mit dem kicker hatte Arzt und Ex-Profi-Schwimmer Mark Warnecke von Cola im Sport deutlich abgeraten. "Da halte ich nichts davon. Cola ist genau das Falsche. An der Cola stört mich am allermeisten gar nicht, dass sie nur Einfachzucker hat und nur einen kurzen Push bringt, sondern die Phosphorsäure, die drin ist", erklärte Warnecke. "Das ist genau das, was ein Sportler nicht braucht. Das entmineralisiert nochmal, wenn der Athlet ohnehin am Limit ist. "

Wie in etlichen Vereinen üblich, seien für die PSG-Spieler in der Trainingsphase künftig zwei gemeinsame Mahlzeiten Pflicht, das Frühstück und das Mittagessen.