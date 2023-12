Paris Saint-Germain in der Champions League: Eine Bilanz des Scheiterns

Am morgigen Donnerstag (26. Oktober) kommt es in der Champions League zum Topspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem THW Kiel. Seit gut einem Jahrzehnt versucht das Star-Ensemble aus Paris mit aller Macht den Titel in der Königsklasse des europäischen Handballs zu holen. handball-world wirft einen Blick auf die PSG-Bilanz des Scheiterns.

Es ist mittlerweile elf Jahre her: 2012 stieg Qatar Sports Investment (QSI), eine Investorengruppe aus Katar, beim Hauptstadtklub ein. "Paris Handball" wurde wieder umbenannt in "Paris Saint-Germain Handball". Die Handball-Abteilung von PSG schlug kräftig auf dem Transfermarkt zu: Im Sommer 2012 wurden mehrere französische Nationalspieler und vor allem der damalige Welthandballer Mikkel Hansen verpflichtet.

National wurden damit die Weichen gestellt für eine große Dominanz der Pariser: Fortan räumte PSG mit Ausnahme des Jahres 2014 immer die Meisterschaft ab. In den französischen Pokal-Wettbewerben war der Verein von der Seine seitdem bei weitem nicht so konstant. Der Fokus lag und liegt aber eh vielmehr auf der Champions League.

In der Saison 2013/14, dem ersten Anlauf in der Königsklasse sozusagen, scheiterten Hansen und Co. im Viertelfinale am ungarischen Top-Team Veszprem. Die Pariser verloren sowohl das Hin- als auch das Rückspiel - und unterlagen insgesamt mit sieben Toren: Trotz 13 Treffern von Superstar Mikkel Hansen.

Eine Spielzeit später war wieder Endstation im Viertelfinale, wieder gegen Veszprem um den Ex-Kieler Momir Ilic. Dieses Mal netzte Hansen in den zwei Spielen gegen die Ungarn sogar 23 Mal. Nach einem Remis im Hinspiel zog PSG aber in der zweiten Partie mit 28:34 deutlich den Kürzeren.

Nikola Karabatic kommt

Nächster Versuch 2015/16 - zum ersten Mal mit dem wohl komplettesten Handballer aller Zeiten. Nikola Karabatic kam zusammen mit seinem Bruder Luka in die französische Heimat. Nikola Karabatic hatte da gerade mit dem FC Barcelona Europas Thron erklommen - und als fünfter Spieler überhaupt mit dem dritten Verein die Champions League gewonnen. Den Transfer von Karabatic ließ sich PSG zwei Millionen Euro kosten - eine Rekordsumme im Handball.

Doch Paris kam zwar mit Karabatic endlich mal über die Runde der besten Acht hinaus (Zagreb wurde deutlich geschlagen) und zog ins Final Four ein, in Köln war dann aber im Halbfinale gegen den späteren Titelträger Kielce Schluss. In den Reihen von PSG standen neben den beiden Top-Stars Namen wie Thierry Omeyer, Daniel Narcisse, Luc Abalo und Igor Vori.

2016/17 schaffte es das Star-Ensemble u.a. mit den Neuzugängen Uwe Gensheimer (kam von den Rhein-Neckar Löwen und galt damals als einer der besten Linksaußen der Welt) und Nedim Remili (wechselte vom Liga-Konkurrenten Creteil in die Hauptstadt, war zu dieser Zeit ein Neuling in der Nationalmannschaft) noch einen Schritt weiter als in der Vorsaison. Setzte man sich im Semifinale noch hauchdünn gegen Veszprem (27:26) durch, hatte PSG dann aber im Endspiel ähnlich knapp das Nachsehen: Die Franzosen verloren sensationell gegen Außenseiter Vardar Skopje aus Nordmazedonien (23:24).

Näher sollte die Pariser Star-Truppe dem CL-Titel in den nächsten Jahren nicht mehr kommen. Das damalige norwegische Mega-Talent Sander Sagosen schloss sich im Sommer 2017 dem Klub an. 2017/18 scheiterten die Hauptstädter im Halbfinale völlig überraschend am Liga-Konkurrenten HBC Nantes. Ein Jahr später war sogar im Viertelfinale Schluss - gegen Kielce (59:60).

Ein letzter Anlauf von Karabatic

In der Corona-Saison 2019/20 schied Paris Saint-Germain im Halbfinale, dass sie ohne den inzwischen zum THW Kiel gewechselten Sagosen bestreiten mussten, gegen den FC Barcelona aus. 2020/21 waren Karabatic, Hansen und Co. erneut in der Kölner Lanxess Arena zu Gast: Einmal mehr "patzte" PSG aber gegen ein vermeintlich deutlich schwächeres Team - dieses Mal Aalborg Handbold. In der Spielzeit 2021/22 hatte der französische Abo-Meister in einem Viertelfinal-Krimi gegen den THW Kiel das Nachsehen (62:63).

Im Sommer 2022 verließ Mikkel Hansen nach zehn Jahren PSG den Verein. Ohne Hansen und auch ohne den (wie in den letzten Jahren häufiger) verletzten Karabatic verlor Paris 2022/23 in der Runde der letzten Vier knapp gegen Kielce (24:25).

In den vergangenen zehn Spielzeiten hat Paris Saint-Germain in der Champions League ein Mal das Finale erreicht und war insgesamt sechs Mal beim Final Four in Köln dabei. In der laufenden Saison nimmt das Team um den mittlerweile 39-jährigen Nikola Karabatic den nächsten Anlauf in Richtung des langersehnten Champions League-Titels. Es ist der letzte des erfolgreichsten Handballers aller Zeiten: Karabatic wird nach dieser Spielzeit seine Karriere beenden.

Bilanz Paris Saint-Germain in der Handball Champions League seit 2013/14

2013/14: Viertelfinal-Aus gegen Veszprem

2014/15: Viertelfinal-Aus gegen Veszprem

2015/16: Halbfinal-Aus gegen Kielce

2016/17: Final-Niederlage gegen Skopje

2017/18: Halbfinal-Aus gegen Nantes

2018/19: Viertelfinal-Aus gegen Kielce

2019/20: Halbfinal-Aus gegen Barcelona

2020/21: Halbfinal-Aus gegen Aalborg

2021/22: Viertelfinal-Aus gegen Kiel

2022/23: Halbfinal-Aus gegen Kielce