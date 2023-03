Paris-Nizza: Sprinttalent Kooij gewinnt fünfte Etappe

Der Niederländer Olav Kooij hat sich auf dem fünften Abschnitt der Fernfahrt Paris-Nizza den Tagessieg gesichert. Tadej Pogacar bleibt Gesamtführender.

Das niederländische Team Jumbo-Visma hat auf der fünften Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza den zweiten Tagessieg gefeiert. Nach 212,4 Kilometern setzte sich das niederländische Sprinttalent Olav Kooij (21) im Massensprint vor Mads Pedersen (Dänemark/Trek-Segafredo) und Tim Merlier (Belgien/Soudal-Quick Step) durch.

Nach einem weitestgehend ereignisarmen Rennen positionierte sich Kooij in einem spannenden Finale auf der Zielgeraden geschickt am Hinterrad des Dänen Pedersen, der früh in den Wind gehen musste. Aus dessen Windschatten zog der Niederländer rund 80 Meter vor dem Ziel vorbei und siegte schließlich mit einem knappen halben Meter Vorsprung vor Pedersen. Der im Finale schlecht platzierte Merlier schob sich mit einem starken Antritt noch auf den dritten Rang.

Kanter als bester Deutscher auf Rang fünf

Als bester Deutscher fuhr der Cottbuser Max Kanter vom spanischen Team Movistar auf den fünften Rang. Krankheitsbedingt war Max Walscheid (Neuwied/Cofidis) zur fünften Etappe am Donnerstag nicht mehr angetreten.

In der Gesamtwertung gab es wenig Veränderungen. Beim Zwischensprint 53 Kilometer vor dem Ziel schnappte sich David Gaudu (Grupama-FDJ) dank der Hilfe von Teamkollege Arnaud Demare sechs Bonussekunden, während sich der Gesamtführende Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates) mit zwei begnügen musste.

Pogacar, der dem dänischen Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) am Mittwoch viel Zeit abnahm und das Gelbe Trikot übernahm, liegt nun sechs Sekunden vor Gaudu, der drittplatzierte Vingegaard hat bereits 46 Sekunden Rückstand.

5. Etappe Saint-Symphorien-sur-Coise/Frankreich - Saint-Paul-Trois-Châteaux/Frankreich (212,40 km):

1. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma 5:19:54 Std.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 0 Sek.; 3. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step; 4. Matteo Trentin (Italien) - UAE Team Emirates; 5. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team; 6. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis; 7. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe; 8. Arne Marit (Belgien) - Intermarché-Circus-Wanty; 9. Hugo Page (Frankreich) - Intermarché-Circus-Wanty; 10. Cees Bol (Niederlande) - Astana Qazaqstan Team; ... 19. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM; 84. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 94. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 116. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 121. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 148. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 2:35 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 5. Etappe:

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 17:14:52 Std.; 2. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 6 Sek.; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 46; 4. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 58; 5. Gino Mader (Schweiz) - Bahrain Victorious + 1:21 Min.; 6. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM + 1:42; 7. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Ineos Grenadiers; 8. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team + 1:44; 9. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost + 1:46; 10. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla + 1:56; ... 13. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 2:06; 28. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 3:55; 80. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 21:06; 103. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 24:11; 128. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 29:21; 130. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 29:59; 145. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 34:07