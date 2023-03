Paris-Nizza: Pogacar lässt Tour-Sieger Vingegaard stehen

Der zweimalige Tour-Sieger Tadej Pogacar hat sich auf der vierten Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza den Tagessieg geholt, die Führung in der Gesamtwertung übernommen und dem amtierenden Toursieger Jonas Vingegaard eine klare Niederlage beigefügt.

Der Slowene vom UAE Team Emirates bezwang nach 164,7 Kilometern auf der Bergetappe von Saint-Amand-Montrond nach La Loge des Gardes im Zielsprint den Franzosen David Gaudu (+0:01 Minuten). Gino Mader aus der Schweiz (+0:34) wurde Dritter.

"Es war wegen des Wetters ziemlich chaotisch heute", sagte der 24-Jährige nach dem windigen Rennen. "Aber mein Team hat einen großartigen Job gemacht und die Beine waren gut, deswegen habe ich versucht, gegen David 'All-in' zu gehen. Gut, dass das geklappt hat."

Pogacars größter Widersacher Jonas Vingegaard (Dänemark), Tour-Sieger im vergangenen Jahr, konnte das Tempo am Berg nicht mitgehen und verlor als Tagessechster 43 Sekunden auf die neue Spitze. Zuvor war er rund vier Kilometer vor dem Ziel noch selbst eine Attacke gefahren, konnte allerdings nicht durchziehen und wurde schließlich abgehängt.

Pogacar war überrascht von Vingegaard

"Ich war ein wenig überrascht", gab Pogacar zu. "Zuerst hat er den Angriff gestartet und ich dachte, dass er sich super super toll fühlt, deswegen habe ich nicht gekontert. Ich habe auf den Rest gewartet."

In der Gesamtwertung liegt Pogacar zehn Sekunden vor Gaudu und 44 Sekunden vor Vingegaard. Bester Deutscher in der Gesamtwertung ist Maximilian Schachmann (Berlin) vom deutschen Team Bora-hansgrohe auf Rang 17.

"Es war heute eigentlich nicht mein Ziel, dass ich das Gelbe Trikot übernehme. Aber dazu sagt man natürlich nicht nein", ergänzte Pogacar im Anschluss an seinen vierten Saisonsieg. Die ersten drei hatte der UAE-Team-Emirates-Profi Mitte Februar bei der Andalusien-Rundfahrt einfahren können, die er am Ende auch gewann.

Das fünfte Teilstück des achttägigen Rennens führt am Donnerstag über 212,4 Kilometer von Saint-Symphorien-sur-Coise nach Saint-Paul-Trois-Chateaux. Zu Ende geht die Fernfahrt am Sonntag traditionell in Nizza an der Cote d'Azur.

4. Etappe Saint-Amand-Montrond/Frankreich - La Loge des Gardes/Frankreich (164,70 km):

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 4:01:17 Std.; 2. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 1 Sek.; 3. Gino Mader (Schweiz) - Bahrain Victorious + 34; 4. Aurelien Paret Peintre (Frankreich) - AG2R Citroën Team + 42; 5. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 43; 6. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma; 7. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM + 51; 8. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Ineos Grenadiers; 9. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla; 10. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe:

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 11:55:00 Std.; 2. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 10 Sek.; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 44; 4. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 56; 5. Gino Mader (Schweiz) - Bahrain Victorious + 1:19 Min.; 6. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM + 1:40; 7. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Ineos Grenadiers; 8. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team + 1:42; 9. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost + 1:44; 10. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla + 1:54