Paris-Nizza: Merlier gewinnt Sprint vor Bennett

Tim Merlier hat den Auftakt der traditionsreichen Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Das erste Duell des neuen Radsport-Jahres zwischen dem Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard und Vorgänger Tadej Pogacar verlief unspektakulär.

Nach 169,4 km auf der kurvenreichen und hügeligen Etappe rund um den Ort La Verriere setzte sich Merlier vom Team Soudal-Quick Step im Sprint vor dem Iren Sam Bennett (Bora-hansgrohe) und Mads Pedersen (Dänemark/Trek-Segafredo) durch.

"Es war eine großartige Leistung des Teams, sie haben an mich und den heutigen Tag geglaubt, und es war ein großartiger Auftakt", sagte Merlier nach dem Zieleinlauf. "Ich kann gar nicht sagen, wie toll es ist, in diesem Team zu sein", sagte er. "Es ist wie ein Traum."

Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe), zweimaliger Paris-Nizza-Gewinner, kam mit dem Hauptfeld ins Ziel und wurde 76. Bester deutscher Fahrer war am Sonntag John Degenkolb (Gera/Team DSM/30.).

Die achttägige Fernfahrt ist laut Saisonplanung das einzige direkte Aufeinandertreffen von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard und seinem Vorgänger sowie großen Rivalen Pogacar vor der Frankreich-Rundfahrt im Juli.

Pogacar zeigte mit Siegen beim Eintagesrennen Jaén Paraiso Interior sowie der Andalusien-Rundfahrt bereits starke Form. Vingegaard beeindruckte nicht weniger, als er beim O Gran Camino in Galizien alle drei Etappen sowie die Gesamtwertung gewann. Heute kamen beide im Peloton an, Pogacar holte sich bei einer Bergwertung allerdings sechs Bonussekunden.

Am Montag sollten am Ende der zweiten Etappe in Fontainebleau erneut die Sprinter den Sieg unter sich ausmachen. Einen Tag später wird sich die Gesamtwertung im Teamzeitfahren neu sortieren. Entschieden wird das "Rennen zur Sonne" auf den beiden Schlussetappen, wenn es zuerst zum Col de la Couillole hinaufgeht, ehe am Sonntag in Nizza der Nachfolger des abwesenden Vorjahressiegers Primoz Roglic gekürt wird.

1. Etappe La Verriere - La Verriere (169,40 km), 5.3.2023:

1. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step 3:50:52 Std.; 2. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe + 0 Sek.; 3. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo; 4. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma; 5. Arnaud De Lie (Belgien) - Lotto Dstny; 6. Michael Matthews (Australien) - Team Jayco AlUla; 7. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis; 8. Ivan Garcia Cortina (Spanien) - Movistar Team; 9. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck; 10. Arnaud Demare (Frankreich) - Groupama-FDJ; ... 30. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM; 77. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 94. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 99. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 123. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 4:58 Min.; 124. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 134. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 7:30; 150. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step 3:50:42 Std.; 2. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe + 4 Sek.; 3. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates; 4. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 6; 5. Pierre-Roger Latour (Frankreich) - Team TotalEnergies; 6. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R Citroën Team + 8; 7. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma + 10; 8. Arnaud De Lie (Belgien) - Lotto Dstny; 9. Michael Matthews (Australien) - Team Jayco AlUla; 10. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis; ... 32. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM; 77. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 94. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 99. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 123. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 5:08 Min.; 124. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 134. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 7:40; 150. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team