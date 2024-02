Paris mit 44 Toren, Montpellier wieder auf Kurs

Auch in Frankreich hat der Ligabetrieb im Handball wieder begonnen, Spitzenreiter Paris Saint-Germain hatte dabei beim 44:30 gegen Chartres wenig Mühe. Auch Verfolger Nantes punktete doppelt, Montpellier scheint nach der EM-Pause wieder in die Spur gefunden zu haben.

Als klarer Favorit ging Paris Saint-Germain in das Duell mit dem Tabellenelften aus Chartres und dieser Rolle wurde das Team aus der Hauptstadt auch von der ersten Minute an gerecht: Nach vier Minuten stand bereits ein 5:0 auf der Anzeigetafel und beim 17:7 war bereits nach siebzehn Minuten der zweistellige Abstand erreicht. Nach einem 27:13 zur Pause ließ es der Spitzenreiter im zweiten Abschnitt dann etwas gemächlicher angehen, am Ende blieb es beim 44:30 bei den vierzehn Toren Differenz.

Verfolger Nantes meisterte unterdessen die Auswärtsaufgabe in Dunkerque mit einem am Ende ungefährdeten 29:23. Montpellier hatte zum Ende des letzten Jahres etwas an Boden verloren, meldete sich aber nun mit einem 35:29 gegen Ivry zurück - nach einem 17:15 zur Pause hielten vor allem die neun Treffer von Lucas Pellas die Gäste auf Kurs.

Für eine Überraschung sorgte derweil Dijon, das Schlusslicht siegte bei Aix-en-Provence mit 34:33 und rückte damit auf einen Punkt an das derzeit auf dem rettenden Ufer liegende Creteil heran. Beim 40:39 von Chambery gegen Creteil stand unterdessen Benjamin Richert im Fokus, der Außen von Chambery erzielte 19/6 Treffer und stellte damit einen neuen Ligarekord in Frankreich auf.

cie

Aktuelle Spiele LNH, Frankreich

Cesson-Rennes Nîmes 35:26 Dunkerque Nantes 23:29 Montpellier Ivry 35:29 Paris SG Chartres 44:30 Saint-Raphaël Saran 33:28 Aix-en-Provence Dijon 33:34 Créteil Chambéry 39:40 Toulouse Limoges So., 17h

Tabelle LNH, Frankreich