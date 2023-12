Paris holt Heimsieg in Gröden - Maier kritisiert deutsche "Schönfahrer"

Routinier Dominik Paris rast beim Ski-Klassiker in Gröden zu seinem ersten Sieg seit mehr als eineinhalb Jahren. Die deutschen Abfahrer um Ex-Streif-Champion Thomas Dreßen erleben eine empfindliche Niederlage.

Der Südtiroler Dominik Paris hat beim Klassiker in Gröden einen Heimsieg gefeiert. Der Routinier raste in der Abfahrt auf der legendären Saslong am Samstag zu seinem insgesamt 22. Weltcup-Erfolg. Zuletzt hatte der 34-Jährige im März 2022 im norwegischen Kvitfjell triumphiert. Zweiter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, Dritter der Amerikaner Bryce Bennett. Dieser hatte die verkürzte Abfahrt am Donnerstag gewonnen.

Die deutschen Athleten enttäuschten und verpassten die Top Ten allesamt deutlich. Andreas Sander belegte Platz 19. Der Ennepetaler hatte mit den Folgen seines Trainingssturzes vom Dienstag zu kämpfen und fuhr unter großen Schmerzen, wie er berichtete: "Von den Schmerzen her war es kaum auszuhalten. Mehr ging wirklich nicht."

Kritik von Sportchef Maier

Josef Ferstl (25.), Thomas Dreßen (26.), Romed Baumann (28.) und Simon Jocher (37.) landeten noch weiter hinten. Ein Resultat, das Sportchef Wolfgang Maier ernüchterte: "Die Gefühlslage ist jetzt nicht so berauschend, wir sind ganz vorne nicht dabei", sagte er erkennbar unzufrieden.

Den Grund, warum das Speed-Team noch nicht in Schwung kommt, hat Maier bereits ausgemacht: "Wir sind zu wenig entschlossen, zu wenig fokussiert", bemängelte er und betonte: "Entweder man geht komplett rein, oder man wird durchgereicht so wie wir gerade. Die fahren einfach zu passiv. Das muss man nicht persönlich nehmen, aber so ist es einfach. Es heißt ja Rennfahrer, nicht Schönfahrer."

Dreßen hatte sich "mehr erhofft"

Dreßen, 2018 Sieger auf der legendären Streif in Kitzbühel, haderte vor allem mit seiner Leistung im oberen Streckenabschnitt: "Ernüchternd ist jetzt falsch", sagte der 30-Jährige, aber: "Ich habe mir natürlich mehr erhofft. Wahrscheinlich bin ich einfach nicht gut gefahren". Rang 18 im Super-G am Freitag hätte ihm einen Schub geben sollen, tatsächlich aber tritt Dreßen ein wenig auf der Stelle. "Was mir noch fehlt, sind einfach das nötige Selbstverständnis bei gewissen Passagen und auch die Coolness", sagte er.

