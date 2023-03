Paris bestätigt Saison-Aus von Neymar

Schlechte Nachrichten für Paris St. Germain: Wie PSG am Montag mitteilte, fällt Neymar für den Rest der Saison aus. Der Brasilianer wird damit wie erwartet auch nicht am Mittwoch in München beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League dabei sein.

"In den vergangenen Jahren hatte Neymar Jr. immer wieder mit Knöchelproblemen zu kämpfen", schrieb PSG in einer Klubmitteilung und erklärte, dass nach dessen letzter Verletzung am 20. Februar eine Operation empfohlen wurde, um ein großes Rückfallrisiko zu vermeiden. In den folgenden Tagen soll der Eingriff im ASPETAR-Krankenhaus in Doha erfolgen, anschließend geht Paris von einer Ausfallzeit von drei bis vier Monaten aus

Am 19. Februar hatte sich der 31-Jährige beim 4:3-Ligaerfolg über Lille am Knöchel verletzt und war seitdem ausgefallen. Hoffnungen auf eine etwaige Rückkehr des Angreifers für das Champions-League-Duell beim FC Bayern am kommenden Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zerschlugen sich letztlich auch, ehe PSG und Neymar nun einen Haken unter die gesamte Saison machen müssen.

Paris wird ohne einen seiner Topstars die eigenen Saisonziele erreichen müssen. Trainer Christophe Galtier macht keinen Hehl daraus, dass Neymars "Ausfall ein großer Verlust" für das Team sei. In der laufenden Saison lief der Angreifer 20-mal in der heimischen Liga auf und erzielte dabei 13 Tore, dazu kommen noch zwei Treffer in sechs Champions-League-Spielen.

In der Meisterschaft führen die Pariser das Tableau klar an, haben bereits acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Marseille, doch die Meisterschaft allein dürfte PSG nicht reichen. Aus dem Pokal hat sich der millionenschwere Klub bereits verabschiedet, doch die Champions League bleibt das erklärte Ziel. Da steht man am Mittwoch vor der kniffligen Aufgabe, in München ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen zu müssen, um sich nicht zu verabschieden.