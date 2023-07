Paris Basketball holt nach Iisalo auch Kratzer und Kessens aus Bonn

Die Telekom Baskets Bonn haben nach ihrem Trainer auch zwei Spieler in Richtung Frankreich verloren.

Das hochambitionierte Paris Basketball gab am Samstag die Verpflichtung von Leon Kratzer und Michael Kessens bekannt. Zuvor hatte der Klub bereits Trainer Tuomas Iisalo vom Rhein an die Seine gelotst.

Die beiden Spieler werden damit - weiterhin angeleitet vom finnischen Head Coach - in der kommenden Saison um den nationalen Titel in Frankreich spielen sowie im Eurocup antreten.

Griesel kommt aus den USA zurück

Kratzer stand in der abgelaufenen Runde für Champions-League-Sieger Bonn in 44 Partien in der BBL auf dem Court, der 2,12-Meter-Center kam dabei auf im Schnitt 8,4 Zähler und 6,3 Rebounds.

Kessens bestritt 37 Ligaspiele, in denen er 4,7 Punkte und 4,2 gefangene Abpraller im Schnitt beisteuerte.

Am Freitag hatten sich die Telekom Baskets für die kommende Spielzeit mit dem Deutsch-Amerikaner und ehemaligen U-20-Nationalspieler Sam Griesel verstärkt, der nach seiner Zeit in der US-College-Liga nach Deutschland zurückkehrt und in Bonn bis 2025 unterschrieb.