Paris 2024: Französischer Handball-Olympiasieger nimmt an Fackellauf teil

In weniger als sechs Monaten beginnen die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Teil der olympischen Tradition ist der Fackellauf. Unter den Fackelläufern findet sich auch ein ehemaliger Handballer.

Didier Dinart wird am olympischen Fackellauf teilnehmen. Sascha Klahn

Vom 26. Juli bis 11. August finden in der französischen Haupstadt Paris die Olympischen Sommerspiele 2024 statt. Der vorläufige Wettkampf-Zeitplan sieht vor, dass die Handballer bereits einen Tag vorher, am 25. Juli, ihren ersten Spieltag haben.

Im Vorlauf zu den Olympischen Spielen findet der traditionelle Fackellauf statt, der mit der Entzündung des Olympischen Feuers im Rahmen der Eröffnungsfeier seinen Höhepunkt findet. Vor dem Start des Laufs am 16. April in Olympia, Griechenland, sind bereits einige Namen der Fackelträger bekannt. Einer von ihnen ist der französische zweifache Olympiasieger Didier Dinart.

Dinart: "ein schönes und sehr gutes Gefühl"

"Es ist wirklich ein schönes und sehr gutes Gefühl, zum Fackelträger ernannt zu werden. Darauf bin ich sehr stolz", wird Dinart auf der Webseite seines Vereins US Ivry Handball zitiert. "Ich habe an fünf Olympischen Spielen teilgenommen und es wird eine neue "kleine Erinnerung" sein, diesen symbolischen Kilometer zu absolvieren."

Didier Dinart, der seine aktive Karriere im Sommer 2013 beendete und seitdem unter anderem als Cheftrainer der französischen Mannschaft und aktuell als Trainer des französischen Erstligisten US Ivry HB aktiv war, nahm für Frankreich fünf Mal an den Olympischen Spielen teil. Nach einem sechsten Platz in 2000 und einem fünften bei den Spielen 2004 gewann er mit Frankreich 2008 und 2012 zweimal hintereinander die Goldmedaille. Zudem gewann er als Co-Trainer 2016 die Silbermedaille.