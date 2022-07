Parensen wird Technischer Direktor bei Union

Der langjährige Union-Profi Michael Parensen übernimmt bei den Eisernen ab sofort den technisch-administrativen Bereich als Technischer Direktor der Lizenzspielerabteilung.

Neue Aufgabe: Michael Parensen ist von nun an Technischer Direktor. IMAGO/Matthias Koch

"Die Anforderungen innerhalb der Lizenzspielerabteilung sind durch die Entwicklung der letzten Jahre deutlich gestiegen. Dieser Entwicklung möchten wir Rechnung tragen. In der neu geschaffenen Position des Technischen Direktors wird Michael Parensen künftig mehr Verantwortung tragen. Ich wünsche ihm für diese wichtige Aufgabe viel Erfolg und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", so Union-Präsident Dirk Zingler. Bislang war der 35-Jährige als Assistent des Geschäftsführers Profifußball, Oliver Ruhnert, tätig gewesen.

"Michael hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut eingearbeitet und gezeigt, dass er seine wertvollen Erfahrungen als langjähriger Spieler bei Union auch in andere Bereiche übertragen und einbringen kann. Ich freue mich über die Unterstützung und bin sicher, dass unsere bereits erprobte Zusammenarbeit künftig noch deutlich intensiver wird", erklärte Ruhnert.

"Die zwei Jahre nach Ende meiner Spielerkarriere waren sehr lehrreich und haben mir viele neue Blickwinkel eröffnet. Ich freue mich über das Vertrauen, das mir seitens des Präsidiums und der Leitung der Lizenzspielerabteilung entgegengebracht wird und gehe diese neue Aufgabe sehr gerne an. Wir alle im Verein arbeiten daran, weiterhin erfolgreich zu sein und ich möchte dazu alles in meiner Kraft Stehende beitragen", so Parensen.